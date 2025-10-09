Obras en la Rambla: dos sectores se inaugurarán antes de la temporada

Las obras de puesta en valor y renovación integral de la Rambla de Mar del Plata avanzan con el objetivo de que dos sectores estén habilitados antes del inicio de la temporada de verano.

Se trata del frente sobre avenida Patricio Peralta Ramos y el frente marítimo y lateral del Hotel Provincial, donde se prevé alcanzar importantes avances en la plazoleta Almirante Brown.

El proyecto, ejecutado por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, busca recuperar y preservar uno de los principales patrimonios históricos de la ciudad, con una inversión provincial actualizada de $12.747 millones.

Actualmente, se realizan tareas de colocación de solados, sellado de juntas e instalación de mobiliario urbano en el área del Casino y el Hotel Provincial.

En la plazoleta Almirante Brown se completó la puesta en valor de los pisos y continúan los trabajos de rehabilitación del sistema de ventilación de las cocheras subterráneas, además de tareas de impermeabilización y refuerzo superficial. En el sector Bajo Rambla se prepara el terreno para el parquizado y se avanza en la instalación de pluviales.

La obra contempla la intervención de 38.300 metros cuadrados divididos en dos etapas. Incluye la recuperación de solados y equipamiento urbano, restauración y reposición de baldosas, reparación de desagües pluviales, colocación de nuevas luminarias LED y puesta en valor de estructuras de piedra, escaleras y rampas.

También se restaurarán las esculturas de los lobos marinos, los monolitos y los muros de piedra, además de rediseñar los espacios verdes con nuevo paisajismo, bancos, cestos y el tradicional cerco de madera que separa el paseo de la playa.

Según adelantaron desde la cartera provincial, la primera etapa permitirá habilitar parte de la Rambla antes del verano, mientras que la segunda intervendrá unos 13.000 metros cuadrados restantes.

El ministro Gabriel Katopodis destacó que “Mar del Plata recibe todo el año a cientos de miles de turistas, y por decisión del gobernador Axel Kicillof estamos reconstruyendo integralmente la Rambla, un patrimonio nacional y símbolo de nuestra identidad”.