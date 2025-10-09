El colegio al que iba el menor fallecido en ruta 11 brindó un conmovedor mensaje sobre el alumno

Las autoridades del Instituto Albert Einstein expresaron su pesar por la muerte del niño de 2 años que falleció el último miércoles en un accidente sobre la ruta 11 y que asistía a clases allí.

“Con profundo pesar informamos el fallecimiento de un querido alumno del nivel inicial. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus seres queridos y acompañamos en el dolor a todos quienes compartieron con él momentos de aprendizaje y crecimiento”, publicó la institución en sus redes.

El trágico hecho ocurrió en horas de la mañana del último miércoles, cuando un Ford Ka que circulaba hacia Mar del Plata perdió el control y chocó contra un poste de alumbrado en la autovía que conecta la ciudad con Santa Clara del Mar.

A raíz del fuerte impacto, el vehículo se partió en dos. Personal de tránsito, policía y bomberos acudió de inmediato al lugar para asistir a las víctimas.

El nene, de apenas dos años, murió en el acto. Su madre, que también viajaba en el auto, fue trasladada al hospital con heridas.