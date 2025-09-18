Avanzan las obras en la Rambla: cuándo prevén terminar la remodelación

A tres meses de iniciada la remodelación de la Rambla de Mar del Plata, avanzan a paso firme las obras de puesta en valor y embellecimiento de este sector histórico local.

La primera etapa (iniciada en junio) aborda el trabajo en todos los solados (revestimiento del piso), la recuperación de las escaleras, la renovación de la iluminación de los paseos y la plazoleta Almirante Brown, y también de las mejoras en el acceso a la playa.

"Esta obra tan esperada por todos los marplatenses está avanzando en un buen ritmo de ejecución. Implica una inversión de más de 7.100 millones de pesos para restaurar integralmente la fachada. Actualmente se está realizando el retiro de baldosas antiguas, la colocación de las nuevas y la nivelación", explicó a Extra (102.1) Santiago Gutiérrez, asesor de la Jefatura del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires.

Las obras avanzan a paso firme y esperan llegar al verano. Foto: 0223.

"Sabiendo todo lo que eso significa en materia patrimonial, cultural, turística y también de laburo para los marplatenses, queremos tener un buen ritmo para llegar a las vacaciones con la obra lo más avanzada posible", adelantó el funcionario.

El cuidado de los detalles patrimoniales generó una complejidad enorme al encarar los trabajos, en especial con las baldosas que sólo se fabrican en la provincia de Córdoba. En ese sentido, se avanzó en preparar el espacio para que, ni bien llegaran, se pudieran colocar sin perder tiempo.

Mientras tanto, se preparan los trabajos de la Etapa 2, que implica la renovación de la recova que el Gobierno provincial estima que se lleve a cabo el próximo año.

Se realizan recambios de baldosas y luminarias que buscan embellecer una postal clásica de la ciudad. Foto: 0223.

"Había una decisión política y un compromiso de afrontar esta obra y darle cuerpo rápidamente porque es muy visible. Cuando esté terminada se va a notar mucho porque vamos a cambiar integralmente la fachada de la Rambla y sabemos lo que significa este símbolo para todos", señaló Gutiérrez.