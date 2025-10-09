"Paguen ya": trabajadores de una clínica privada reclaman por falta de pago

Trabajadores de una reconocida clínica privada de Mar del Plata, nucleados en la delegación local de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (Atsa), realizan este jueves retención de tareas en reclamo del pago salarios adeudados.

Una vez más, el establecimiento apuntado por los profesionales de la salud es el Sanatorio Belgrano, ubicado en Belgrano entre La Pampa y Chaco, el cual adeuda aún el pago de los haberes correspondientes al mes de septiembre.

"Exigimos el cumplimiento en tiempo y forma de los salarios de las y los trabajadores de la sanidad. ¡Paguen ya!", demandaron desde el gremio que conduce Analía Moreda.

No es la primera vez que desde Atsa denuncian incumplimientos por parte del establecimiento. "Las y los trabajadores de la sanidad sostenemos cada día el funcionamiento del sistema de salud con compromiso y esfuerzo. No vamos a permitir que se vulneren nuestros derechos laborales ni que se falte el respeto a quienes garantizamos el cuidado y la atención de la comunidad", concluyeron.