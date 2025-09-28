Festival Internacional de Cine: confirman que la ceremonia de apertura se realizará en el teatro Auditorium

Después de varias idas y vueltas, desde la Municipalidad de General Pueyrredon confirmaron que la ceremonia de apertura del 40° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata se realizará en la sala Astor Piazzolla del Teatro Auditorium.

La decisión de cambiar la histórica sede, que con el paso de los años se transformó en una postal del único festival de clase A en toda Latinoamérica, había despertado rechazo de distintos sectores artísticos. "La sala Piazzolla es la sala natural, lo fue en las 39 ediciones anteriores de la competencia oficial, de la apertura y el cierre. Está la Rambla, está la postal del mar. Es algo emblemático", había expresado Vito Amalfitano, director del Centro Provincial de las Artes ante la versión de no utilizar el espacio provincial y mudar parte de la programación a otros espacios como el hall del Palacio Municipal.

La sala Astor Piazzolla recibirá será parte de la 40° edición. Foto: 0223.

Pero en las últimas horas, al participar de la Feria Internacional de Turismo (FIT) 2025 que se realizó en el predio de La Rural en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba), autoridades del Ente Municipal de Turismo y Cultura (EmturyC) confirmaron que la ceremonia central se realizará en el Teatro Auditorium.

Con capacidad para más de mil personas, la sala Piazzolla, a pocos metros del mar, dispone de una infraestructura y una acústica única y reúne une una serie de características especiales para la Federación Internacional de Asociaciones de Productores Cinematográficos (Fiapf).

Tras idas y vueltas, hay acuerdo por el uso del Teatro Auditorium. Foto: 0223.

Aunque finalmente la sala será parte de la apertura, aún no se ratificó donde se realizará la ceremonia de clausura y gran parte de la actividad del evento cinematográfico se centrará en el Teatro Colón, el Centro Gallego, el Municipio y las salas del cine Ambassador y en Villa Victoria.