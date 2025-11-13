Hirieron de un disparo a un policía en Parque Camet: investigan el hecho

Un efectivo policial fue herido de un disparo este jueves por la tarde cuando cumplía funciones en el Parque Camet, en la zona norte de Mar del Plata.

Fuentes oficiales consultadas por 0223 indicaron que el incidente se registró en las primeras horas de la tarde. En circunstancias que son materia de investigación, el efectivo recibió una herida de arma de fuego -con orificio de entrada y salida - en uno de sus codos.

Rápidamente, el efectivo policial herido fue trasladado en un patrullero al Hospital Privado de Comunidad (HPC), donde ingresó lúcido y consciente. Tras recibir las primeras curaciones, se encontraría fuera de peligro.

Personal de la comisaría decimoquinta trabajó en el lugar.

Personal de la comisaría decimoquinta, situada a pocos metros del lugar del hecho, realizó las primeras instrucciones.

NOTICIA EN DESARROLLO.-