Dos balazos y sin signos de defensa: así mataron al sereno del puesto de Camet

"Dos heridas con orificio de entrada y salida e inexistencia de lesiones defensivas". Así puede resumirse el informe preliminar de la autopsia que se le practicó al cuerpo del puestero asesinado en Parque Camet y que este miércoles recibió el fiscal Leandro Arévalo.

Según los datos a los que tuvo acceso 0223, Jorge Cabrera no pudo defenderse del ataque sufrido entre la noche del martes y la madrugada del miércoles. "El cuerpo no presentaba lesiones defensiva alguna", indicaron fuentes judiciales.

Cabrera recibió dos balazos que ingresaron por uno de los pómulos y por el abdomen. "El primero salió por la región occipital y el segundo afectó varios órganos siendo las heridas que provocaron su deceso ", ampliaron.

El reporte preliminar, que se completará en las próximas horas para incorporarlo al expediente en trámite en la Unidad Funcional de Instrucción N°7, no arrojó otro resultado significativo, más allá de no aparentar que la víctima no hubiera ingerido bebidas alcohólicas.

Tal como se informó, el cuerpo de Cabrera fue hallado en el puesto ubicado en ruta 11 y Cura Brochero por su compañero que fue a relevarlo de sus funciones de sereno. El fiscal Arévalo se hizo presente en el lugar y ordenó al personal de la comisaría decimoquinta una serie de medidas en el marco de una causa por homicidio.