La China Suárez dio detalles de los inicios de su relación con Icardi: “Me daba culpa, estaba en una relación”

Eugenia “La China” Suárez, dio este lunes una entrevista a “La Mañana con Moria” en la que reveló cómo fue el inicio de la relación con Mauro Icardi. Recordó el primer encuentro en París, cómo vivió el estallido en redes sociales tras el posteo de Wanda Nara que la acusaba de rompehogares y cómo se reencontró con el delantero del Galatasaray.

“El me mandó un mensaje por Instagram de la nada que decía esa boquita”, dijo mientras aseguró que el primer encuentro se dio luego de dos meses de chats vía MD y Whatsapp. “Me mandaba capturas para comprobar que estaba separado de la mujer”, explicó.

En esta línea, la ex Casi Ángeles, detalló que en ese primer encuentro, la pareja sintió “una conexión muy fuerte”, sostuvo. “Después explotó todo y no hablamos por tres años. El volvió con su pareja, yo re hice mi vida hasta que él le respondió una historia y nos reencontramos. Ahí nos juntamos a hablar y nos hicimos una auditoría a ver qué era verdad y qué mentira de todo lo que se decía y le reproché obvio porque sentía que me había quedado sola con todo el bardo. Hoy nos reímos de “moncha” y todos quilombos”, explicó.

“Me daba culpa la separación con Nicolás, la viví como un fracaso. La duele y me pesaba la posibilidad de separarme de Benjamín. La relación estaba desgastada, no me sentía deseada, cosas de la rutina, diferencias. Estaba bajo tierra. Perdí la cabeza completamente con Mauro”, explicó.

Sobre el retorno de la relación con Icardi, la China aseguró que en su familia costó que acepten al futbolista. “En mi familia me decían cualquiera menos Icardi, porque era un quilombo. Hay muchas cosas que son inventadas, exageradas porque no están acostumbrados a que yo conteste o salga a hablar”, dijo al tiempo que detalló que tras el escándalo inicial perdió contratos y quedó muy sola. “Una amiga me dijo: “esta edad no la vas a volver a tener y me mandé””, aseveró.

"Volvimos a tener contacto y nos reencontramos en Buenos Aires, aquella noche en la que apareció la ex mujer con el cantante. Una amiga me dijo me parece que es ella, y no lo podía creer, dije "qué va a hacer acá" y era ella, pero no fue tan problemático como se contó", recordó.



