Las bombas de Wanda: anunció que la China Suárez está embarazada y dijo que sufrió lo mismo que Julieta Prandi

El Wandagate no deja de estar en el centro de la escena de la farándula argentina-.Ahora, por las declaraciones de la influencer que dejó entrever que Mauro Icardi abusó de ella durante el matrimonio y dijo que la actual pareja de su ex, Eugenia Suárez, está embarazada.

"Decidí separarme y es un calvario, hay muchos paralelismos con el caso de Julieta Prandi. A Julieta también la trataron de mentirosa, de loca y hace unos días terminamos todos llorando cuando la Justicia le dio la razón. Yo viví violencia de género, tres veces me dejó encerrada. Hubo violencia con todos, hay muchas situaciones que ustedes no conocen", aseguró la conductora de Masterchef con lágrimas en los ojos al recordar los episodios que tuvo que atravesar.

"Los invito a investigar en la Justicia penal, va a tardar la Justicia como pasó con Julieta Prandi, pero va a llegar", agregó la conductora, que tiene varias causas contra su ex por violencia de género.

"En mi caso, lamentablemente sí llegaron a los golpes", reconoció Wanda, pero evitó responder a las preguntas sobre si hubo también abuso sexual.

Respecto a la supuesta comunicación que mantuvo con su ex marido, Nara aseguró que entre otras cosas, Icardi le dijo que "está intentando ser feliz". "Quizas pronto tengan la noticia que todos nos imaginamos", lanzó, y ante la pregunta de un cronista sobre si la China Suárez está embarazada, contestó: "Me lo contó él. No es mi vida, no me corresponde hablar", cerró.



