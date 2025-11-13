Tremendo: la guerra desconocida entre La Joaqui y la China Suárez por un famoso futbolista

El distanciamiento entre la China Suárez y La Joaqui sigue despertando rumores y teorías. Según contó Yanina Latorre en su programa, el motivo del quiebre entre ambas artistas estaría vinculado a un supuesto triángulo amoroso con el futbolista colombiano James Rodríguez, ex jugador del Real Madrid. La panelista aseguró que, cuando ambas eran amigas cercanas, la intérprete de “San Turrona” habría mantenido una relación con el deportista, y que la actriz habría mostrado interés en él poco tiempo después.

De acuerdo con el relato, tras la separación de la artista y el crack, la intérprete comenzó a seguirlo en redes sociales y luego fue vista en la nación cafetera paseando en su auto. Incluso, la periodista mencionó que Suárez también seguía al chofer de confianza del ex Banfield, lo que alimentó las sospechas de una posible traición. “Tiene una obsesión por salir con los ex de las amigas”, afirmó la comunicadora, dando a entender que este comportamiento habría sido el detonante del conflicto entre las dos figuras.

La historia, sin embargo, no se limitaría al nombre del jugador de la selección. En otra versión que Latorre dio a conocer meses atrás, el verdadero motivo del distanciamiento estaría ligado al trapero Ecko. Según la conductora, la ex "Casi Ángeles" habría iniciado un vínculo con el músico mientras él mantenía una relación con la actual pareja de Luck Ra, hecho que habría generado un profundo malestar en La Joaqui y provocado la ruptura definitiva de su amistad.

Consultada públicamente sobre el tema, La Joaqui negó cualquier conflicto y optó por minimizar la situación. En diálogo con Ángel de Brito, explicó que simplemente cada una tomó rumbos distintos y que no hubo traiciones. “No pasó nada. A vos te gusta el pádel y a mí el golf”, comparó, restando importancia al distanciamiento. Pese a sus palabras conciliadoras, la relación entre ambas se enfrió por completo y desde hace meses no mantienen contacto ni apariciones públicas juntas.