El calendario de Anses: cuándo cobran jubilados, pensionados y AUH en enero
Todos los calendarios de pagos de enero para jubilados, pensionados y titulares de Pensiones No Contributivas, Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, por Prenatal, por Maternidad, Asignaciones Familiares, de Pago Único y Prestación por Desempleo.
El primer día del año llegó con novedades para quienes cobren en Anses. El organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, comunica los calendarios de pagos de enero para jubilados, pensionados y titulares de Pensiones No Contributivas, Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, por Prenatal, por Maternidad, Asignaciones Familiares, de Pago Único y Prestación por Desempleo.
Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo
• DNI terminados en 0: 9 de enero
• DNI terminados en 1: 12 de enero
• DNI terminados en 2: 13 de enero
• DNI terminados en 3: 14 de enero
• DNI terminados en 4: 15 de enero
• DNI terminados en 5: 16 de enero
• DNI terminados en 6: 19 de enero
• DNI terminados en 7: 20 de enero
• DNI terminados en 8: 21 de enero
• DNI terminados en 9: 22 de enero
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
• DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero
• DNI terminados en 2 y 3: 26 de enero
• DNI terminados en 4 y 5: 27 de enero
• DNI terminados en 6 y 7: 28 de enero
• DNI terminados en 8 y 9: 29 de enero
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
• DNI terminados en 0: 9 de enero
• DNI terminados en 1: 12 de enero
• DNI terminados en 2: 13 de enero
• DNI terminados en 3: 14 de enero
• DNI terminados en 4: 15 de enero
• DNI terminados en 5: 16 de enero
• DNI terminados en 6: 19 de enero
• DNI terminados en 7: 20 de enero
• DNI terminados en 8: 21 de enero
• DNI terminados en 9: 22 de enero
Asignación por Embarazo
• DNI terminados en 0: 12 de enero
• DNI terminados en 1: 13 de enero
• DNI terminados en 2: 14 de enero
• DNI terminados en 3: 15 de enero
• DNI terminados en 4: 16 de enero
• DNI terminados en 5: 19 de enero
• DNI terminados en 6: 20 de enero
• DNI terminados en 7: 21 de enero
• DNI terminados en 8: 22 de enero
• DNI terminados en 9: 23 de enero
Asignación por Prenatal
• DNI terminados en 0 y 1: 14 de enero
• DNI terminados en 2 y 3: 15 de enero
• DNI terminados en 4 y 5: 16 de enero
• DNI terminados en 6 y 7: 19 de enero
• DNI terminados en 8 y 9: 20 de enero
Asignación por Maternidad
• Todas las terminaciones de documento: 14 de enero al 12 de febrero
Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)
• Todas las terminaciones de documento: 12 de enero al 12 de febrero
Pensiones No Contributivas
• DNI terminados en 0 y 1: 9 de enero
• DNI terminados en 2 y 3: 12 de enero
• DNI terminados en 4 y 5: 13 de enero
• DNI terminados en 6 y 7: 14 de enero
• DNI terminados en 8 y 9: 15 de enero
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
• Todas las terminaciones de documento: 9 de enero al 12 de febrero
Prestación por Desempleo
• DNI terminados en 0 y 1: 22 de enero
• DNI terminados en 2 y 3: 23 de enero
• DNI terminados en 4 y 5: 26 de enero
• DNI terminados en 6 y 7: 27 de enero
• DNI terminados en 8 y 9: 28 de enero
