El calendario de Anses: cuándo cobran jubilados, pensionados y AUH en enero

Todos los calendarios de pagos de enero para jubilados, pensionados y titulares de Pensiones No Contributivas, Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, por Prenatal, por Maternidad, Asignaciones Familiares, de Pago Único y Prestación por Desempleo.

1 de Enero de 2026 16:27

Por Redacción 0223

El primer día del año llegó con novedades para quienes cobren en Anses. El organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, comunica los calendarios de pagos de enero para jubilados, pensionados y titulares de Pensiones No Contributivas, Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, por Prenatal, por Maternidad, Asignaciones Familiares, de Pago Único y Prestación por Desempleo.

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

• DNI terminados en 0: 9 de enero

• DNI terminados en 1: 12 de enero

• DNI terminados en 2: 13 de enero

• DNI terminados en 3: 14 de enero

• DNI terminados en 4: 15 de enero

• DNI terminados en 5: 16 de enero

• DNI terminados en 6: 19 de enero

• DNI terminados en 7: 20 de enero

• DNI terminados en 8: 21 de enero

• DNI terminados en 9: 22 de enero

 

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

• DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero

• DNI terminados en 2 y 3: 26 de enero

• DNI terminados en 4 y 5: 27 de enero

• DNI terminados en 6 y 7: 28 de enero

• DNI terminados en 8 y 9: 29 de enero

 

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

• DNI terminados en 0: 9 de enero

• DNI terminados en 1: 12 de enero

• DNI terminados en 2: 13 de enero

• DNI terminados en 3: 14 de enero

• DNI terminados en 4: 15 de enero

• DNI terminados en 5: 16 de enero

• DNI terminados en 6: 19 de enero

• DNI terminados en 7: 20 de enero

• DNI terminados en 8: 21 de enero

• DNI terminados en 9: 22 de enero

 

Asignación por Embarazo

• DNI terminados en 0: 12 de enero

• DNI terminados en 1: 13 de enero

• DNI terminados en 2: 14 de enero

• DNI terminados en 3: 15 de enero

• DNI terminados en 4: 16 de enero

• DNI terminados en 5: 19 de enero

• DNI terminados en 6: 20 de enero

• DNI terminados en 7: 21 de enero

• DNI terminados en 8: 22 de enero

• DNI terminados en 9: 23 de enero

 

Asignación por Prenatal

• DNI terminados en 0 y 1: 14 de enero

• DNI terminados en 2 y 3: 15 de enero

• DNI terminados en 4 y 5: 16 de enero

• DNI terminados en 6 y 7: 19 de enero

• DNI terminados en 8 y 9: 20 de enero

 

Asignación por Maternidad

• Todas las terminaciones de documento: 14 de enero al 12 de febrero

 

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

• Todas las terminaciones de documento: 12 de enero al 12 de febrero

 

Pensiones No Contributivas

• DNI terminados en 0 y 1: 9 de enero

• DNI terminados en 2 y 3: 12 de enero

• DNI terminados en 4 y 5: 13 de enero

• DNI terminados en 6 y 7: 14 de enero

• DNI terminados en 8 y 9: 15 de enero

 

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

• Todas las terminaciones de documento: 9 de enero al 12 de febrero

 

Prestación por Desempleo

• DNI terminados en 0 y 1: 22 de enero

• DNI terminados en 2 y 3: 23 de enero

• DNI terminados en 4 y 5: 26 de enero

• DNI terminados en 6 y 7: 27 de enero

• DNI terminados en 8 y 9: 28 de enero

 

 

