Juli Poggio desconocía su faceta actoral y la China Suárez la atacó con un dato de su pasado

Después de que Julieta Poggio dijera que no estaba al tanto de que la China Suárez era actriz, a modo de chicana según su visión, la ex Casi Ángeles cruzó en redes sociales y la expuso con un dato de su pasado.

Este miércoles, al aire de Rumis (La Casa Stream), Lizardo Ponce contó que está viendo Hija del fuego: la venganza de la bastarda, la serie protagonizada por Suárez. “Estoy muy atrapado con la de la China”, señaló el conductor y en la misma sintonía, la Tía Sebi comentó: “¿Sabés qué todo el mundo me la está recomendando?”.

“La Hija del Fuego, tremenda serie. Voy por el capítulo tres y no sabía cómo apagar la tele. Increíble”, aseguró Ponce, mientras que Poggio, que estaba en el piso, se mostró desconcertada: “¿Qué China?”. “Suárez”, le respondieron sus compañeros. A lo que ella lanzó sorprendida: “¿La China Suárez actúa?”. Al escucharla, Ponce retrucó: “Sí, actúa hace años la China”.

Notablemente molesta, la pareja de Mauro Icardi salió al cruce por X y expresó: “Jajaja qué raro que no sepas que actúo, Juli. Yo te recuerdo de chiquita en los pasillos de Polka, cuando grababa el programa más visto con tu hermanita, y tu mamá te llevaba toda producida a ver si algún productor te veía y pegabas un personaje”.

Acto seguido, agradeció a Ponce por los halagos: “Me alegra que te guste la serie”.

Rápidamente, la Tía Sebi respondió en las redes, defendiendo a Poggio y cuestionando la actitud de la actriz: “Además de mala gente parece que tenés delirio paranoide y ves ataques y enemigos donde no los hay. Está más claro que el agua que Juli NO preguntó si vos sos actriz, porque eso lo sabemos todos, sino que repreguntó si eras vos la que actuaba en la serie. Pero bueno…enemistarte con mujeres es tu deporte favorito”.