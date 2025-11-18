Destituyeron a Makintach: no podrá ocupar un cargo judicial ni percibir la jubilación de magistrada

De forma unánime, es decir con 11 votos, destituyeron a Makintach como jueza por las irregularidades cometidas durante el juicio por la muerte de Maradona.

El jury contra la jueza Julieta Makintach llegó a su punto final cuando el Jurado de Enjuiciamiento dio a conocer este martes el veredicto y determinó la destitución de la magistrada. Fue encontrada como responsable de haber participado en un documental que seguía el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, el cual finalmente tuvo que ser anulado.

La audiencia comenzó a las 10 de la mañana en el Anexo de la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires, ubicado en las calles 7 y 49 de La Plata. La decisión fue tomada tras seis audiencias de debate, que llevaron al jurado de Enjuiciamiento a cargo del jury a determinar de forma unánime, es decir con 11 votos, la destitución de Makintach como jueza por las irregularidades cometidas durante el juicio por la muerte de Maradona.

La sentencia de 115 páginas también le prohíbe volver a ocupar un cargo judicial. No obstante, la ahora ex magistrada no estuvo presente en la audiencia para escuchar el fallo, que se dio a conocer a las 10:40.

El jueves había sido la última audiencia del jury, que terminó con los alegatos de las partes. Con la destitución, Makintach no podrá volver a desempeñar funciones en el ámbito judicial, como así tampoco percibirá la jubilación de magistrada.

La nulidad del juicio volvió todo a foja cero después de dos meses y más de 40 testigos.

Los fundamentos del jurado

La presidenta de la Suprema Corte Bonaerense, Hilda Hogan, explicó su voto afirmativo al sostener que “la magistrada llevó adelante conductas alejadas de la sobriedad, prudencia y moderación exigibles a todo servidor del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires”. Para Hogan, ese comportamiento quebró estándares esenciales para el ejercicio de la función judicial y justificó la remoción.

A ese diagnóstico se sumaron otros integrantes del jurado. Pablo Agustín Grillo Ciocchini remarcó que las acciones de la jueza afectaron el derecho de los acusados a contar con un tribunal imparcial y se originaron en motivaciones ajenas al deber judicial.

Durante la lectura del veredicto en La Plata, el senador bonaerense y conjuez Sergio Vargas advirtió sobre el riesgo que implica la exposición mediática para quienes integran el Poder Judicial. “Cuando se encienden las cámaras, corre peligro que el ego de un juez apague la justicia”, expresó.

Luego, agregó: “Cuando un juez hace de sus actos una búsqueda de atención mediática, con claros fines de fama o notoriedad, genera una sospecha fundada, de que las decisiones o acciones del juez no están motivadas únicamente por la ley, sino por el deseo de ser la jueza del caso”.

Verónica Ojeda, Dieguito y Mario Baudry, al llegar a La Plata.

En la misma línea, el conjuez Fabián Ramón González sostuvo que “quien no distingue, por sí, lo que está bien de lo que está mal, no posee las condiciones suficientes para el ejercicio de la Magistratura”, apuntando de manera directa a la conducta de la funcionaria destituida.

Los jurados Guillermo Ricardo Castello, Ariel Martínez Bordaisco, Mirta Daniela Greco, Maite Milagros Alvado y María Victoria Lorences acompañaron los fundamentos de la presidenta del tribunal. Todos remarcaron su “sincera convicción sobre la gravedad de los hechos”, en referencia al impacto institucional que provocó la actuación de la jueza.

Por su parte, Álvaro García Orsi subrayó un punto central para el jury al afirma que "las faltas que se reprochan revisten la misma gravedad desde el punto de vista de la conservación o pérdida de las calidades requeridas para el ejercicio de la magistratura, ya se trate del proceso por la muerte de Diego Armando Maradona o del más anónimo de los individuos”.

