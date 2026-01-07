Vicioso: no le quiso convidar un quinto cigarrillo y lo atacó a golpes
Sucedió en Las Toscas. Agresor y víctima son turistas que salían de la playa.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Un hombre de 42 años que atacó a golpes a otro de 46 porque dejo de convidarle cigarrillos fue aprehendido por personal policial y quedó alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán.
Minutos antes de las ocho de la noche del martes personal de la sub comisaría Casino llegó a la playa Las Toscas donde el agresor había golpeado al turista con el que había estado conversando.
"Después de convidarle cuatro cigarrillos la víctima se reúsa a darle otro, por lo que el sujeto se tornó hostil, lo increpó, lo tiró al piso y golpeó", informaron autoridades policiales.
El fiscal de Flagrancia Facundo De la Canale dispuso la formación de causa por lesiones leves y el alojamiento del imputado en el complejo penitenciario de Batán.
