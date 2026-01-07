"Casi decapitan a mi marido": otro cable colgado y los motociclistas que temen encontrar la muerte en cada esquina

La nueva modalidad de robo en Mar del Plata se repite cada semana. El primer caso resonante fue una tragedia, ocurrió en julio del año pasado y terminó con un motociclista muerto al caer degollado. Una semana atrás, 0223 reportó un caso similar. Y anoche volvió a pasar.

Así quedó el hombre afectado por el siniestro vial.

"Me enganchó del cogote", cuenta la víctima del último caso que se registró en la noche del martes en el barrio Fortunato de la Plaza. El video lo grabó él mismo luego de caer, levantarse y agradecer por no haber sufrido una fatalidad. Ocurrió en la calle Ciudad de Dolores y Carasa.

Macarena, su esposa, cuenta que el cable se le enganchó en el cuello luego de golpear en el espejo y el freno. "Creo que eso lo salvó porque ayudó a que no lo ahorque. Casi lo matan a mi marido", concluyó.

Por otra parte, reclamó por el estado de las calles de la zona. Explicó que venía lento por los pozos que hay en la zona y la poca luminaria funcionando al 100 por ciento. "Están las luces amarillas viejas. Venimos reclamando hace meses. El barrio está muy oscuro", agregó Macarena.