"Fue intencional": voraz incendio durante la noche sorprendió a vecinos de un barrio marplatense

A pesar de las alertas que continuamente informan sobre el alto riesgo de incendios forestales, nuevamente vecinos realizan quema de pastizales sin advertir el peligro de su accionar. Anoche, vecinos de Parque Palermo sufrieron momentos de intenso nerviosismo por un voraz incendio que arrasó un campo y que estuvo a pocos metros de afectar varias viviendas.

El hecho ocurrió cerca de las 21 de este martes en un terreno ubicado en Santiago Lacamtu entre San Cayetano y Labardén, cuando el intenso humo sorprendió a los vecinos, que de inmediato llamaron a los bomberos y tuvieron que esperar varios minutos para recobrar la calma debido a que las llamas cada vez estaban más cerca de sus casas.

“Esto fue intencional de parte de las personas que siembran, cosechan trigo y luego lo queman. Y mientras pasa eso, nosotros no damos más de humo, no se puede respirar”, contó una vecina, que envió a 0223 un video exponiendo la cercanía del siniestro con las viviendas.

Otro vecino sostuvo que vivió “un susto terrible” y que los dueños de los campos “creen que hacen un fuego controlado pero luego por el viento, se les va de las manos y pasa esto”, dijo, señalando la cortina de humo que invadía sus hogares.

Por el ígneo, dos dotaciones de bomberos debieron actuar y tras una ardua tarea, pudieron sofocar las llamas.