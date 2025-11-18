Escándalo en Platense: pelea del presidente con hinchas tras la derrota que desató la crisis

La derrota en Vicente López derivó en un violento cruce en la platea entre el presidente y socios que cuestionaron el derrumbe futbolístico del equipo.

La derrota 3-0 frente a Gimnasia de La Plata en Vicente López no solo profundizó el mal momento de Platense, sino que derivó en un episodio institucional explosivo. Minutos después del final del partido, el presidente Sebastián Ordoñez protagonizó una pelea con socios en la platea del estadio Ciudad de Vicente López, en una secuencia que quedó registrada y se viralizó rápidamente. El clima, ya tenso por el presente del equipo, terminó en insultos, empujones y golpes que reflejan la crisis que atraviesa el club.

El cruce no sorprendió a quienes siguen de cerca el día a día del Calamar. Ordoñez ya había sido protagonista de un incidente a comienzos de año en la cancha de San Lorenzo, donde recibió un derecho de admisión por seis meses tras ser acusado de arrojar una botella hacia otro sector. Aunque el dirigente negó lo ocurrido, ese antecedente volvió a escena tras la pelea con los hinchas, alimentando el malestar interno.

En lo futbolístico, el enojo del público se explica fácilmente. Platense cerró el Clausura en el último puesto de la Zona B, con apenas dos triunfos en 16 fechas, una campaña muy lejos de las expectativas y totalmente opuesta a lo conseguido en el primer semestre. El equipo pasó de una histórica consagración en el Apertura a un derrumbe profundo que nunca logró detener.

Aquella coronación, recordada por las eliminaciones consecutivas a Racing, River y San Lorenzo antes de vencer a Huracán en la final, quedó enterrada bajo un semestre marcado por derrotas, irregularidad y un plantel que nunca encontró respuestas. La salida de Favio Orsi y Sergio Gómez dejó un vacío que el club jamás pudo llenar con éxito.

El ciclo de Kily González tampoco logró enderezar el rumbo. Si bien arrancó con expectativa, solo consiguió una victoria en sus primeros cinco partidos y luego sufrió una racha letal de nueve encuentros sin ganar, lo que terminó forzando su salida. Con el torneo ya en caída libre, Hernán Lamberti asumió la conducción sobre el cierre, pero no logró revertir la situación ni generar mejoras visibles.

El final del Clausura dejó a Platense sumido en una profunda crisis deportiva e institucional, agravada por un escándalo que golpea directamente a la dirigencia. Entre un equipo sin respuestas, cambios constantes de DT y un presidente envuelto en conflictos, el Calamar atraviesa un momento crítico que exige decisiones urgentes para evitar que la tensión siga escalando. Si querés, puedo generar títulos alternativos o una versión más extensa para web.