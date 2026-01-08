Jueves "otoñal" en Mar del Plata: cuándo vuelve el calor

El verano otra vez resultará esquivo este jueves en Mar del Plata, según indican los principales sitios especializados del tiempo aunque la buena noticia es que no se esperan lluvias y el sol estará presente a lo largo de la jornada.

Luego de una mañana que arrancó con apenas 13 grados, la máxima subirá pero no tanto: el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para la jornada un cielo parcialmente nublado. El viento soplará desde el este, con velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h, aportando una sensación térmica bien otoñal en las primeras horas del día.

Por la tarde, las condiciones se mantendrán mayormente nubladas, con una temperatura máxima que alcanzará los 18 grados. El viento del sector este se intensificará levemente, con ráfagas de entre 23 y 31 km/h, lo que podría generar un ambiente algo más fresco en zonas costeras.

En tanto, durante la noche continuará el cielo mayormente cubierto, con registros térmicos que rondarán los 15 grados y vientos sostenidos del este en el mismo rango de velocidad.

El finde trae buenas noticias para "La Feliz"

A lo largo de toda la jornada, la probabilidad de lluvias será del 0%, por lo que se espera un día sin precipitaciones, ideal para actividades al aire libre, aunque siempre acompañados de un abrigo.

Para el viernes 9 de enero, se espera una leve mejora térmica, con una mínima de 13 grados y una máxima de 24 grados, que invitará a disfrutar de la playa. El cielo continuará mayormente cubierto, aunque sin probabilidad de precipitaciones. El viento rotará al sector norte, manteniéndose sostenido, con ráfagas que podrían llegar a los 50 km/h, lo que aportará una sensación algo más cálida pese a la nubosidad.

El sábado 10 mantendrá condiciones similares, con cielo parcialmente nublado y temperaturas que oscilarán entre los 18 y 23 grados. El viento será más moderado, con direcciones variables y menor intensidad en comparación con los días previos.

En tanto, el domingo 11 se perfila como el día más agradable del período, con temperaturas en ascenso: la mínima será de 15 grados y la máxima podría trepar hasta los 26 grados. El cielo estará parcialmente nublado y el viento soplará leve, lo que permitirá una jornada ideal para disfrutar de actividades al aire libre.