Tiró a una vecina al piso y le partió la cabeza a culatazos

Un conflicto vecinal que escaló hasta una violenta agresión la pasada Nochebuena culminó en las últimas horas con un allanamiento en el que detuvieron a un sujeto de 22 años acusado de golpear a su vecina de 38. Las autoridades judiciales ordenaron su alojamiento en la Unidad Penal N°44 de Batán.

La causa comenzó a partir de la denuncia que hizo la mujer agredida el 24 de diciembre pasado luego de que el vecino le dijera que quería hablar con ella. En ese momento la golpeó en la cara, la hizo caer a piso y mientras efectuaba disparos con un arma de fuego decía que iba a matarla.

Uno de los lugares allanados.

“Aprovechando que la víctima se hallaba en el suelo continuó golpeándola con el mango del arma que portaba y como consecuencia de los golpes recibidos sufrió hematomas varios y seis suturas en su cabeza”, informaron autoridades policiales.

A partir de los datos recabados por personal de la DDI, desde la Unidad Funcional de Instrucción N°6 se solicitaron tres órdenes de allanamiento que se hicieron efectivas en las viviendas ubicadas en Crucero General Belgrano al 3900 y Rompehielos San Martín ante esquina de calle Crucero General Belgrano.

Tiene 22 años.

En el lugar detuvieron al acusado de amenazas agravadas por el empleo de arma de fuego en concurso ideal con lesiones leves agravadas por la comisión de un hombre contra una mujer mediando violencia de género.

El joven, que quedó alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán también registraba un pedido de captura activo por robo agravado desde noviembre del año pasado.