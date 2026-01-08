Andaba en una moto robada, lo interceptaron y quedó en libertad

Un hombre de 27 años que circulaba a bordo de una moto que registraba un pedido de secuestro activo desde abril del año pasado fue aprehendido por personal policial durante un control de rutina. Las autoridades judiciales formaron una causa por encubrimiento y le otorgaron la libertad.

En el marco del operativo De Sol a Sol personal de las comisarías novena y segunda interceptaron la moto Honda Wave 110 en la intersección de la avenida Juan B. Justo y Arenales.

Si bien la patente que tenía colocada no arrojaba impedimento legal alguno, al cursar por informática el número de motor confirmaron que tenía un pedido de secuestro activo desde abril de 2025.

La patente de la moto robada.

El vehículo secuestrado.

La moto fue secuestrada y el conductor trasladado a la dependencia donde labraron actuaciones por el delito de encubrimiento.

Desde la fiscalía de Flagrancia ordenaron la notificación de la misma y la posterior libertad del imputado a tenor del artículo 161 del Código de Procedimiento Penal.