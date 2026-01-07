Quilmes no pudo en el arranque del 2026: el "Cervecero" cayó en Junín en la última pelota

Quilmes inició el año competitivo en la Liga Argentina de Básquet con un traspié doloroso en Junín. En una noche floja desde lo colectivo y sin “Juane” De la Fuente por desgarro, el conjunto marplatense perdió ante Ciclista por 64-63 en la última pelota del partido.

El arranque fue impreciso y parejo, aunque rápidamente Ciclista encontró ventajas desde el perímetro. Los triples de Lombardi y Valentín Costa marcaron la primera diferencia, mientras a Quilmes le costaba horrores anotar: sus primeras conversiones llegaron tras rebotes ofensivos. Lombardi castigó repetidamente a Ríos en el uno contra uno y, cuando el local se escapó 19-7, Bianchelli pidió minuto. Nada cambió: el Cervecero cerró un muy mal primer cuarto, con seis pérdidas y sin fluidez ofensiva, para un contundente 27-11 a favor del dueño de casa.

En el segundo parcial, Quilmes mostró otra actitud defensiva, aunque seguía sin respuestas claras en ataque. El primer triple llegó recién en el octavo intento, pero lo importante fue la mejora atrás: robos, presión y un parcial 10-0 devolvieron al Cervecero al partido. Ciclista estuvo más de seis minutos sin anotar y, aunque se fue al descanso largo arriba 31-28, las sensaciones ya eran muy distintas.

El tercer cuarto volvió a favorecer al local, con la aparición de sus figuras. Valentín Costa y, sobre todo, un implacable Damián Tintorelli (19 puntos, 11 rebotes y 8/8 en dobles) sostuvieron la ventaja. Sin embargo, Quilmes nunca se desordenó y, con un buen cierre de Darry Moore —que terminó con 15 puntos y 9 rebotes—, logró achicar la diferencia para entrar al último cuarto apenas dos abajo: 54-52.

El cierre fue tan cerrado como dramático. Quilmes siempre estuvo a tiro, pero no lograba quebrar el partido. Con De Miguel en una mala noche y sin aportes de Ludueña, Nally empezó a sumar cerca del aro. Del otro lado, Tintorelli fue una garantía. Recién a tres minutos del final, un triple de Ríos y un rebote ofensivo convertido por Alderete pusieron al Cervecero arriba. Luego llegaron las chances desperdiciadas y, en la última pelota, Lombardi anotó el doble del triunfo tras una infracción clara no sancionada. El tiro final de Moore no entró y la victoria quedó en Junín.

Pese al golpe, Quilmes ya piensa en lo que viene. El viernes volverá a jugar como visitante ante Pico FC, con la intención de reencontrarse con el triunfo y recuperar las buenas sensaciones tras un cierre de 2025 que había sido muy positivo, con cuatro victorias consecutivas.

Síntesis: Moore 15, Ríos 15, Nally 12, Dominé 8, Alderete 6, Ludueña 5, Luna 2

Foto: Prensa Ciclista Juninense