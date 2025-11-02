Salieron a comer, regresaron y descubrieron que les habían revuelto y vaciado su casa: "Nos siguieron"

Una familia de la zona de Chauvín en Mar del Plata fue blanco de de la delincuencia: intrusos aprovecharon que habían salido a comer a un restaurante e ingresaron a su vivienda para robar.

Javier, una de las víctimas, contó a 0223 que el hecho se registró el sábado por la noche en su domicilio ubicado en inmediaciones de Saavedra y Santiago del Estero. Según explicó, había salido a cenar con su esposa y sus dos hijos y al regresar se encontró con su casa revuelta.

Pero la sospecha de Javier es que los delincuentes estuvieron vinculados con un pequeño incidente que tuvieron al salir de cenar. "Nos siguieron y nos pincharon una rueda en Alsina y Roca para ganar tiempo", aseguró.

Al entrar a su domicilio, la familia constató que los delincuentes ingresaron después de hacer un agujero en el techo, provocando cuantiosos daños económicos.

Mientras la familia comía y disfrutaba de la velada, los ladrones aprovecharon y se robaron computadoras, monitores, dinero en efectivo, electrodomésticos, artículos de electrónica, joyas y alhajas. El hecho ya es materia de investigación para la Justicia.