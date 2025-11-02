Salieron a comer, regresaron y descubrieron que les habían revuelto y vaciado su casa: "Nos siguieron"
Fue el sábado por la noche en la zona de Chauvín. Para retrasar su llegada les pincharon una rueda en el camino. Se robaron dinero en efectivo, objetos de valor y joyas.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Una familia de la zona de Chauvín en Mar del Plata fue blanco de de la delincuencia: intrusos aprovecharon que habían salido a comer a un restaurante e ingresaron a su vivienda para robar.
Javier, una de las víctimas, contó a 0223 que el hecho se registró el sábado por la noche en su domicilio ubicado en inmediaciones de Saavedra y Santiago del Estero. Según explicó, había salido a cenar con su esposa y sus dos hijos y al regresar se encontró con su casa revuelta.
Pero la sospecha de Javier es que los delincuentes estuvieron vinculados con un pequeño incidente que tuvieron al salir de cenar. "Nos siguieron y nos pincharon una rueda en Alsina y Roca para ganar tiempo", aseguró.
Al entrar a su domicilio, la familia constató que los delincuentes ingresaron después de hacer un agujero en el techo, provocando cuantiosos daños económicos.
Mientras la familia comía y disfrutaba de la velada, los ladrones aprovecharon y se robaron computadoras, monitores, dinero en efectivo, electrodomésticos, artículos de electrónica, joyas y alhajas. El hecho ya es materia de investigación para la Justicia.
Temas
Lo más
leído