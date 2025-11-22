Quisieron entrar a robar a una casa, los vieron por las cámaras y aprehendieron
Tienen 33 y 41 años. Los atraparon en Gloria de la Peregrina. Quedaron alojados en la Unidad Penal N°44 de Batán.
La recorrida de rutina que personal de la comisaría decimocuarta hacía por el barrio Gloria de la Peregrina permitió aprehender a dos hombres de 33 y 41 años que el sábado por la tarde intentaron ingresar a robar a una casa que estaba deshabitada.
Autoridades policiales informaron que los sujetos intentaron ingresar a una casa en Valle verde y Colectora sin número, pero como no pudieron forzar las aberturas se retiraron del lugar.
Con las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, los oficiales interceptaron a ambos en Río Miraflores y Colectora. Tras identificarlos, los llevaron a la dependencia donde labraron actuaciones por el delito de violación de domicilio y hurto en grado de tentativa.
Ambos quedaron alojados en la Unidad Penal N°44 de Batán y en las próximas horas deberán declarar ante el fiscal de Flagrancia Facundo De la Canale.
