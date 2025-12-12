Encapuchados ataron a una mujer y su hija para asaltarlas

Una mujer de 75 años y su hija fueron sorprendidas por al menos dos delincuentes encapuchados y vestido de negro el jueves a la noche en el interior de su vivienda en el barrio Aeroparque: tras atarlas, revolvieron el inmueble y sustrajeron alhajas y una cantidad no precisada de dinero.

Fuentes oficiales confirmaron a 0223 que el hecho se registró en una vivienda en inmediaciones de las calles Aragón y Pelayo a la que accedieron los delincuentes por la ventana de una habitación.

Los ladrones ataron a la mujer de 75 años y a su hija de 50 con elementos que hallaron en la casa para luego revolver los ambientes, hallar los ahorros de las mujeres y escapar con una cantidad no precisada de dinero y alhajas.

En el tiempo que estuvieron dentro de la casa no exhibieron armas, aunque se mantenían en comunicación con un cómplice que estaba fuera del inmueble.

En el marco de las actuaciones que hizo personal de la comisaría séptima, el fiscal Mariano Moyano ordenó el análisis de varias cámaras de seguridad de la zona para intentar identificar a los autores o su medio de fuga.