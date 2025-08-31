Video: cuatro delincuentes saltaron un paredón para entrar a robar a una casa de barrio

Una noche de terror vivieron los vecinos del barrio Villa Primera de Mar del Plata el sábado por la madrugada con un grupo de cuatro delincuentes que merodeaba por la zona y escaló un paredón para ingresar a una vivienda con su moradora adentro.

En las imágenes a las que accedió 0223 se puede observar el accionar de un grupo de cuatro sujetos que cerca de las 3 de la mañana arribó a la esquina Brandsen y Chaco en un automóvil que estacionaron en la zona.

Según confiaron los vecinos, los delincuentes intentaron ingresar a robar a la casa de una mujer mayor que escuchó ruidos y atinó a encender una luz de su patio para ahuyentar a los ladrones. Al notar movimientos dentro de la casa, los sujetos desistieron de su actitud y volvieron a escalar y saltar el paredón para escapar los cuatro corriendo en medio de la calle.

"Estamos mal. Mucha inseguridad. Hay muchas motos dando vueltas a toda hora y gente dando vuelta de madrugada", sintetizaron los vecinos.