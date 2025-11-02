Sobre la hora, Boca ganó un partido vital ante Estudiantes y llega envalentonado al clásico

Boca sabía que tenía que ganar, y ganó. No le sobró nada, lejos estuvo de jugar bien, dejó pasar una chance inmejorable con un penal errado en el final del primer tiempo y se aferró a una posibilidad única con otra pena máxima en el cierre del partido y Merentiel le dio el triunfo por 2 a 1 sobre Estudiantes en La Plata que acomodó al equipo de Úbeda en las tablas del Clausura y Anual, de cara a la Libertadores 2026.

El partido fue malo. De los dos lados, ni Estudiantes ni Boca tuvieron la claridad para jugar y se hizo trabado en la mitad de la cancha, con muchas impreciones y aburrido. Cuando parecía que al entretiempo se iban a ir con el marcador en cero y escasas ocasiones de gol, se fueron así pero con un penal que generó Exequiel Zeballos, y que él mismo desperdició, engañando a Muslera y buscando ajustar contra el palo derecho, tan ajustado que dio en la base del caño y se fue hacia el costado. Durísimo para el "xeneize" en un encuentro que no había pasado casi nada.

Sin embargo, el "Chango" ratificó su mejoría, no se cayó y abrió el resultado. Después de un tiro de Palacios al travesaño, tras una buena jugada colectiva y un despeje fallido, Giménez asistió al "7" que entró al área y sacó un zurdazo bárbaro que se clavó lejos del alcance de Muslera: 1-0. El "pincha" reaccionó e inquietó por arriba, pero necesitó un penal para igualarlo. Medina se metió el área, pasó entre tres y cuando llegaba a la línea de fondo y no tenía mucha salida, Marchesin barrió para quedarse con la pelota, se lo llevó puesto y le facilitó la tarea al local que empató con una soberbia ejecución de Cetré que la picó y humilló al arquero que se tiró a la derecha y, ya caído, vio como la pelota entraba suavemente en el medio del arco.

Con el empate, el envión del "pincha" lo llevó a empujar pero sin claridad. Boca lo emparejó de nuevo con los cambios y no había lugar a mucho más, salvo una pelota parada que rompa el juego. Un patadón de Neves sobre Ander Herrera terminó en roja a instancias del VAR, pero igual buscó más Estudiantes. Y se engolosinó. Porque quedó mal parado en un córner a favor, falló el último hombre, Merentiel asistió al "Vasco" y un defensor en la desesperación para pasarlo se lo llevó puesto. ¿Penal? Eso entendió Rey Hilfer y Miguel Merentiel, de malos números en el rubro, ejecutó con jerarquía para un triunfo que se festejó mucho y le da confianza para recibir el domingo a River en "La Bombonera".

