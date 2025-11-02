Olimpo fue mucho para este Kimberley que se despidió con la frente alta

El aplauso es para ellos. Ante las partidas, se hicieron cargo del momento y respondieron con altura.

Kimberley no pudo en su visita a Bahía Blanca y cayó por 3 a 1 ante Olimpo por los playoffs de vuelta de los Octavos de Final del Torneo Federal A. De esta manera, los dirigidos por Mariano Mignini concluyeron su participación en la tercera categoría del fútbol argentino por este 2025.

El conjunto de Mauricio Giganti tomó el protagonismo de entrada, lastimó por derecha y a los 6' abrió el marcador por ese lado. Espejo se escapó de la marca de Sosa, tocó para Amarilla y el delantero se acomodó y metió un derechazo bajo, cruzado, inatajable para Aguayo. Todo se le hizo más cuesta arriba al "dragón" que para clasificar, tenía que ganar y ahora el panorama era todavía más complicado. Los de Mignini tomaron mayor posesión de pelota pero casi no complicaron a Lungarzo, mientras que el "aurinegro" mostraba más peligrosidad y exigió a Aguayo que evitó el segundo.

La segunda mitad no cambió demasiado. Encima, la serie se terminó rápido porque a los 2', Coacci recibió libre por izquiera y la clavó lejos de la estirada de Aguayo. El resto estuvo demás, Kimberley batalló con amor propio para despedirse de la mejor manera, mientras que Olimpo estaba cómodo y esperaba el momento para atacar y estirar la cuenta. A los 18', Tarifa quedó cara a cara con el arquero y no perdonó para el 3 a 0.

Con orgullo, el "dragón" siguió intentando hasta el final y consiguió el gol del "honor" a los 39', cuando Braian Cos conectó un centro por el segundo palo y decoró el resultado. Un torneo otra vez a la altura del conjunto de Mariano Mignini, que terminó la temporada sin muchos de los que la empezaron porque fueron eligiendo distintos caminos, pero la idea, la identidad y la proyección de juveniles no cambió, se luchó, se avanzó en playoffs y no se puede reclamar nada.

Síntesis

Olimpo (3): Juan Pablo Lungarzo; Ivo Di Buo, Juan Pablo Vivas, Néstor Moiraghi y Martín Ferreyra; Leandro Espejo, Sebastián Fernández, Diego Ramirez y Enzo Coacci; Gonzalo Tarifa y Cristian Amarilla. DT: Mauricio Giganti.

Cambios: ST 20’ Tomás Oneto por Ferreyra y Martín Prost por Tarifa, 24’ Ezequiel Gallegos por Fernández y Gonzalo Groba por Ramírez, y 36’ Gastón Vega por Di Buo.

Kimberley (1): Diego Aguayo; Tomás Loscalso, Facundo Rojas, Agustín Vázquez y Hernán Sosa; Jonathan Zárate, Mauricio Miori y Leonardo Verón; Ever Ullúa, Santiago Castillo y Rodrigo Ríos. DT: Mariano Mignini.

Cambios: ST 6’ Ezequiel Cérica por Verón, 26’ Sebastián Chávez por Loscalso y 33’ Braian Cos por Ríos.

Goles: PT 6' Amarilla (O); ST 2' Coacci (O), 18' Tarifa (O) y 39' Cos (K).

Árbitro: Fernando Rekers.

Estadio: Roberto Carminatti.

