Quiénes son los cinco candidatos que buscan la presidencia de River

River Plate llevará adelante una jornada electoral histórica este sábado en la que sus socias y socios elegirán a las nuevas autoridades que conducirán la institución durante los próximos cuatro años. En esta oportunidad, se implementará la Boleta Única Electrónica (BUE), un sistema que promete agilizar el proceso y garantizar una votación más clara, simple y segura. Los cinco candidatos.

Las elecciones se desarrollarán de 10 a 20 horas en las instalaciones del club. Quienes asistan podrán disfrutar de una serie de beneficios y servicios adicionales: habrá dos horas de estacionamiento gratuito en el ingreso de Figueroa Alcorta, y el Museo River abrirá sus puertas de manera gratuita de 10 a 18 (con DNI físico en mano).

Para poder emitir el voto, será obligatorio presentar el DNI físico, único documento válido para acreditar identidad e ingresar al club. Están habilitados para votar los socios activos mayores de 16 años con al menos tres años de antigüedad ininterrumpida al 31 de octubre de 2025, y con la cuota social de septiembre 2025 al día.

Los socios deberán elegir a los integrantes de la Comisión Directiva, la Comisión Revisora de Cuentas y los Representantes de Socios y Socias. En total, competirán cinco listas:

Lista 1 – River Primero, encabezada por Luis Belli.

Lista 2 – Filosofía River, liderada por Stefano Di Carlo.

Lista 3 – Ficha Limpia en River, con Pablo Lunati como candidato a presidente.

Lista 4 – River Somos Todos, con Carlos Trillo al frente.

Lista 5 – River Campeón Deportivo y Social, encabezada por Daniel Kiper.

