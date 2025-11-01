Quiénes son los cinco candidatos que buscan la presidencia de River
Este sábado se desarrollan las elecciones en el club de Núñez, con el sistema de Boleta Única Electrónica. El oficialismo, con Stéfano Di Carlo, corre con ventaja.
Por Redacción 0223
PARA 0223
River Plate llevará adelante una jornada electoral histórica este sábado en la que sus socias y socios elegirán a las nuevas autoridades que conducirán la institución durante los próximos cuatro años. En esta oportunidad, se implementará la Boleta Única Electrónica (BUE), un sistema que promete agilizar el proceso y garantizar una votación más clara, simple y segura. Los cinco candidatos.
Las elecciones se desarrollarán de 10 a 20 horas en las instalaciones del club. Quienes asistan podrán disfrutar de una serie de beneficios y servicios adicionales: habrá dos horas de estacionamiento gratuito en el ingreso de Figueroa Alcorta, y el Museo River abrirá sus puertas de manera gratuita de 10 a 18 (con DNI físico en mano).
Para poder emitir el voto, será obligatorio presentar el DNI físico, único documento válido para acreditar identidad e ingresar al club. Están habilitados para votar los socios activos mayores de 16 años con al menos tres años de antigüedad ininterrumpida al 31 de octubre de 2025, y con la cuota social de septiembre 2025 al día.
Los socios deberán elegir a los integrantes de la Comisión Directiva, la Comisión Revisora de Cuentas y los Representantes de Socios y Socias. En total, competirán cinco listas:
Lista 1 – River Primero, encabezada por Luis Belli.
Lista 2 – Filosofía River, liderada por Stefano Di Carlo.
Lista 3 – Ficha Limpia en River, con Pablo Lunati como candidato a presidente.
Lista 4 – River Somos Todos, con Carlos Trillo al frente.
Lista 5 – River Campeón Deportivo y Social, encabezada por Daniel Kiper.
Temas
Lo más
leído