Se presentó la Copa Challenger que organiza el Emder: cómo anotarse

La Municipalidad de General Pueyrredon -a través del Ente Municipal de Deportes y Recreación- presentó oficialmente la quinta edición de la Copa Challenger de Aguas Abiertas Ciudad de Mar del Plata, que se desarrollará el domingo 11 de enero a las 8 en aguas de la Base Naval y el Club Náutico.

La prueba principal constará de 3.000 metros, mientras que la distancia promocional es de 1.500. Las personas interesadas en inscribirse deberán ingresar en este link: www.mardelplata.gob.ar/copachallengeraguasabiertas .

Para esta edición, la organización de la carrera nombró un Padrino y una Madrina del evento, basándose en sus respectivas historias dentro de la natación: serán Luis Alberto Nicolao (dos veces récord mundialista en 100 metros mariposa y múltiple campeón sudamericano) y Laura Conti (múltiple campeona sudamericana). Ambos son docentes y precursores en la actividad de enseñar a nadar.

Por el lado de las autoridades, estuvieron presentes en el estrado el Presidente del EMDER, Sebastián D’Andrea, el Sub Jefe del Área Naval Atlántica Capitan de Navío Walter Tigero, el Vicepresidente del Club Náutico Mar del Plata, José Luis Godoy, y los Directores Técnicos de la competencia, Profesores Gabriel De Cunto y Daniel Díaz. Además estuvieron presentes autoridades del Consejo Asesor del EMDER y de la Prefectura Naval Mar del Plata, así como también deportistas de elite, entrenadores, representantes de asociaciones deportivas y personalidades afines al deporte.

Toda la información de la carrera, el deslinde de responsabilidad, reglamento y formulario de inscripción se encuentran en: www.mardelplata.gob.ar/copachallengeraguasabiertas .

