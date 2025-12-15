El Arena Open se quedó en casa: triunfo del marplatense Ivo Cassini

Ivo Cassini dominó con autoridad y festejó en el Arena Open.

El marplatense Ivo Cassini, representante de la Selección Argentina de aguas abiertas en mundiales, panamericanos y sudamericanos, fue la figura destacada en la Arena Open Water que organizó ISSports y se llevó a cabo el sábado en las aguas del Centro Naval de Mar del Plata.

Como indicaba la lógica, Cassini ganó los 3.000 metros nadando en 32 minutos con 32 segundos, a 5 minutos del segundo lugar. En cuanto a las damas la oriunda de 9 de Julio, Victoria Orbea, se quedó con los 3 kilómetros en 42 minutos y 31 segundos.

La familia Carletto estuvo de parabienes, dado que los más jóvenes triunfaron en los 1.500 metros. Santino lo hizo en caballeros (20:41) y Federica en damas (20:49) La más grande, Francesca, se subió al podio en los 3.000 metros (42:42)

Resultados Generales (clasificación completa en www.okeventos.com.ar )

Caballeros 3.000 metros

Ivo Cassini (Mar del Plata) 32:32

Leonardo Bastiani (CABA) 37:20

José Ruelas Cantu (Ciudad Victoria) 39:00

Damas 3.000 metros

Victoria Orbea (9 de Julio) 42:31

Francesca Carletto (Mar del Plata) 42:42

Constanza Orbea (9 de Julio) 44:32

Caballeros 1.500 metros

1) Santino Carletto (Mar del Plata) 20:41

2) Federico Ruiz Migliaccio (Mar del Plata) 20:50

3) Juan Cordonnier (Mar del Plata) 21:56

Damas 1.500 metros

1) Federica Carletto (Mar del Plata) 20:49

2) Magaly López Suárez (Mar del Plata) 22:25

3) Ingrid Aman (Mar del Plata) 23:31

