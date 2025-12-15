El Arena Open se quedó en casa: triunfo del marplatense Ivo Cassini
El nadador local y de la Selección Argentina mostró una enorme superioridad y logró una clara victoria en las aguas del Centro Naval.
El marplatense Ivo Cassini, representante de la Selección Argentina de aguas abiertas en mundiales, panamericanos y sudamericanos, fue la figura destacada en la Arena Open Water que organizó ISSports y se llevó a cabo el sábado en las aguas del Centro Naval de Mar del Plata.
Como indicaba la lógica, Cassini ganó los 3.000 metros nadando en 32 minutos con 32 segundos, a 5 minutos del segundo lugar. En cuanto a las damas la oriunda de 9 de Julio, Victoria Orbea, se quedó con los 3 kilómetros en 42 minutos y 31 segundos.
La familia Carletto estuvo de parabienes, dado que los más jóvenes triunfaron en los 1.500 metros. Santino lo hizo en caballeros (20:41) y Federica en damas (20:49) La más grande, Francesca, se subió al podio en los 3.000 metros (42:42)
Resultados Generales (clasificación completa en www.okeventos.com.ar )
Caballeros 3.000 metros
Ivo Cassini (Mar del Plata) 32:32
Leonardo Bastiani (CABA) 37:20
José Ruelas Cantu (Ciudad Victoria) 39:00
Damas 3.000 metros
Victoria Orbea (9 de Julio) 42:31
Francesca Carletto (Mar del Plata) 42:42
Constanza Orbea (9 de Julio) 44:32
Caballeros 1.500 metros
1) Santino Carletto (Mar del Plata) 20:41
2) Federico Ruiz Migliaccio (Mar del Plata) 20:50
3) Juan Cordonnier (Mar del Plata) 21:56
Damas 1.500 metros
1) Federica Carletto (Mar del Plata) 20:49
2) Magaly López Suárez (Mar del Plata) 22:25
3) Ingrid Aman (Mar del Plata) 23:31
