Denunciaron el faltante de 18 vacunos de un campo: la policía halló 12 en una chacra y aprehendió a un empleado rural

La policía inspeccionó cientos de vacunos para identificar a los animales robados en Rauch.

Una investigación iniciada tras la denuncia por la falta de 18 vacunos en un establecimiento rural del partido de Rauch, situado sobre el camino a la estancia La Andorra, permitió recuperar parte de los animales sustraídos y avanzar en el esclarecimiento de un caso de abigeato en la región.

El hecho había sido denunciado el pasado 18 de septiembre, dando intervención a la UFI N.º 11 de Tandil, especializada en delitos rurales. A partir del avance de las tareas investigativas, se estableció que un transportista había cargado doce animales —siete vacas con cinco terneros al pie— en un campo colindante al lugar donde se constató originalmente la faltante. Los vacunos fueron trasladados luego a un corral ubicado en una zona de chacras de Rauch.

Primera revisión de 80 vacunos

Tras localizar el transporte y verificar el establecimiento de destino, personal del comando de prevención rural de la policía bonaerense, con autorización del propietario del predio y aval judicial, revisó alrededor de 80 vacunos.

Allí hallaron doce de los animales denunciados, cuya sustracción se atribuyó a un trabajador rural mayor de edad, oriundo de Maipú, que se desempeña en un campo lindero. Una vez reconocido el ganado por su dueño y presentada la documentación correspondiente, los animales fueron restituidos.

Allanamiento, arma de fuego sin habilitación de uso e inspección de 540 animales

En el marco de la misma causa, se llevó adelante un allanamiento en el campo donde se habían cargado los vacunos. En el procedimiento se confiscó el teléfono celular del empleado sospechado, un arma de fuego sin documentación respaldatoria y se inspeccionaron alrededor de 540 animales.

Entre ellos se halló otro vacuno cuyo diseño de marca coincidía con el denunciado, que también fue devuelto a su propietario.

Personal policial en tareas de peritaje e incautación durante el allanamiento en Rauch.

Ante las pruebas reunidas, la fiscalía temática de delitos rurales dispuso la notificación de la formación de la causa por el delito de abigeato para la persona señalada como responsable de la venta del ganado sustraído. En paralelo, la ayudantía fiscal local lo notificó por tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil sin autorización.

La investigación continúa con el objetivo de localizar los restantes animales faltantes y reunir más evidencia para el proceso judicial.