Abigeato

Se metieron a un campo para faenar un ternero: se llevaban la cabeza en una bolsa

Tienen 17 y 21 años. Los atraparon en el establecimiento “Los Pingos” y se les formó una causa por abigeato.

Uno de los aprehendidos tiene 21 años.

19 de Octubre de 2025 20:00

Un llamado a la sub estación de Policía comunal de General Pirán permitió aprehender el domingo a un joven de 21 años y un adolescente de 17 que faenaron un ternero y que se llevaban partes del mismo en una bolsa.

El personal llegó al establecimiento “Los Pingos” y redujo a las dos personas –oriundas de Vivoratá- que tenían dentro de una bolsa un cuarto, la cabeza, cuero y pulpas,  además de la cabeza del animal.

Elementos secuestrados.

Las autoridades judiciales ordenaron la formación de una causa por abigeato que fueron derivadas a la fiscalía de Flagrancia y al Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.

La fiscal María Isabel Sánchez ordenó la notificación de causa para el mayor que deberá declarar en Tribunales mientras que el fiscal Marcelo Yañez Urrutia dispuso que el adolescente sea entregado a su familia.

