Aparecieron caballos descuartizados en un descampado y sospechan que los faenaron para vender la carne

Media docena de caballos aparecieron salvajemente descuartizados en un descampado del norte de Mar del Plata, en una escena impactante con las cabezas y restos de los animales esparcidos en el lugar. Los damnificados sospechan que fueron faenados para vender la carne en carnicerías.

Todo comenzó el viernes pasado cuando una familia de campo que vive en el barrio Malvinas Argentinas sufrió el robo de su petisa que se encontraba en un terreno. "El sábado a la noche recibimos un mensaje y fuimos el lunes por la mañana. Nos encontramos con cinco caballos y la petisa descuartizados. A los pocos metros había otro potrillito muerto", contó Andrea.

En declaraciones a 0223, la mujer no pudo precisar la ubicación del descampado ya que la señal satelital de su teléfono celular no pudo localizarlo, aunque confió que llegaron hasta allí tras recorrer un tramo por la ruta 2 después de pasar el aeropuerto, por lo que supone que se encuentra entre los barrios Parque El Casal y Estación Camet.

La mujer aseguró que en la zona no pudo encontrar a vecinos para indagar por la aparición de los animales muertos. "No andaba nadie", afirmó.

Andrea lamentó el inhumano desenlace y alertó que el robo de caballos y el abigeato son moneda corriente en distintas zonas de Mar del Plata. "Aparentemente los descuartizan para vender la carne. O sea que hay una carnicería que compra la carne", razonó.

"Totalmente desgarrador. No logro entender hasta dónde llega el ser humano. Llegué a mi casa descompuesta", cerró.