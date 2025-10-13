Los detienen por abigeato en un camino rural: uno era buscado por abuso sexual agravado

Los dos detenidos y los animales que habían cazado y faenado en un campo de Tandil.

Personal policial del comando de patrulla rural en el partido de Tandil procedió a la detención de dos hombres por el delito de abigeato y, al avanzar con su identificación, constató que sobre uno de los involucrados regía un pedido de captura activo en una causa por abuso sexual agravado con acceso carnal en perjuicio de dos menores.

Los efectivos intervinieron inicialmente luego de recibir un llamado telefónico en el que se advertía de la presencia de los dos sujetos, armados, a bordo de diversas motocicletas por el camino rural que conduce a la escuela N°60.

Un móvil que realizaba un patrullaje por la zona se dirigió al lugar indicado y al divisar la presencia policial, los hombres de 22 y 34 años, iniciaron un plan de fuga primero en las motos y luego a pie.

Lograda su aprehensión, la policía comprobó que los sujetos trasladaban unas bolsas con diversos cortes cárnicos y presentaban además vestimentas con manchas presumiblemente hemáticas.

Además, en un par de mochilas, los hombres llevaban cuchillos, chairas y ganchos, lo que confirmó la presunción de las fuerzas de seguridad de que tales elementos serían producto de una faena clandestina realizada en un establecimiento rural de la zona.

Un ternero raza Aberdeen Angus

Entre los elementos hallados en poder de ambas personas la policía encontró dos medias reses completas de un animal vacuno (ternero), vísceras (achuras y lengua), dos carpinchos recientemente cazados y dos armas de fuego tipo carabina sobre las que carecían documentación que habilitara su portación.

Las detenciones derivaron en el traslado de los individuos a la base del comando rural, donde se instruyeron las actuaciones judiciales pertinentes por los delitos de abigeato, tenencia ilegal de arma de fuego, infracción a la ley 22.421 de protección de la fauna silvestre y desobediencia y atentado a la autoridad (por fuga y resistencia al momento de la aprehensión) con intervención de la U.F.I. N° 11, a cargo del doctor Peiretti.

Posteriormente se hizo presente ante la policía Gustavo Lazarte, propietario del establecimiento rural “Santa Felicita”, ubicado sobre el camino rural a la escuela N° 60, quien constató la faena de un ternero raza Aberdeen Angus negro de aproximadamente 300 kilogramos, coincidente con las características de los restos incautados.

Uno de los detenidos, acusado de abuso sexual agravado

Después de eso, consultados los datos personales de los aprehendidos, se estableció que sobre el sujeto de 22 años pesaba un pedido de captura activo con detención vigente por el delito de “abuso sexual agravado con acceso carnal en perjuicio de dos menores”.

En esa causa interviene la U.F.I. N° 21 a cargo de Guillermo Vaticano, del departamento judicial Tandil.