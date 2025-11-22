Una nena fue al hospital por un intenso dolor de ojo y descubrieron que tenía gusanos en la cabeza

Una nena de 11 años fue internada de urgencia luego de que su mamá descubriera que tenía gusanos en la cabeza, en un impactante hecho que ocurrió en la ciudad Santo Tomé, en Corrientes, que terminó con la intervención judicial.

La pequeña había dicho que le dolía un ojo y, al revisarla, la mujer notó la presencia de las larvas en el cuero cabelludo. El episodio ocurrió el miércoles, cuando la madre pidió asistencia al Hospital Universitario San Juan Bautista.

En ese lugar, los médicos constataron que la niña padecía una infección severa y que los gusanos habían avanzado tanto que comenzaron a destruir tejido y a perforar el hueso del cráneo.

La nena con larvas en la cabeza fue atendida en el Hospital Universitario San Juan Bautista

En este contexto, la menor fue derivada al Hospital Pediátrico Juan Pablo II, en la capital provincial, donde permanece bajo cuidados especializados.

A partir de lo publicado por diario El Litoral, quienes presenciaron la primera atención quedaron impactados por el estado de la menor y por el tiempo que habría transcurrido antes de recibir asistencia médica.

El pediatra Flavio Serra explicó que el diagnóstico corresponde a una miasis foruncular, una infestación producida cuando ciertas moscas depositan sus huevos en la piel o el cabello.

El profesional detalló que estos casos suelen comenzar con lesiones que parecen forúnculos, pero que pueden agravarse rápidamente si las larvas avanzan en profundidad.

“Pueden dañar el tejido y, como en esta situación, incluso comprometer el cráneo”, indicó. Además subrayo que suele detectarse cuando los padres observan supuraciones o zonas irritadas, lo que en general motiva una consulta temprana.

Ante la gravedad del cuadro de salud de la niña, la Justicia abrió una causa contra la madre por “lesiones graves por omisión”, con el objetivo de determinar si hubo falta de cuidados o demoras injustificadas en la búsqueda de atención médica. La investigación reunirá testimonios y revisará los informes clínicos para establecer responsabilidades.

Mientras tanto, la niña continúa internada en el Hospital Pediátrico Juan Pablo II, donde los profesionales monitorean su evolución y avanzan en el tratamiento de la infección.