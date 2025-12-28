Impresionante temporal en Corrientes: más de 300 personas tuvieron que ser evacuadas

El desborde del río Riachuelo causó inundaciones en zonas que antes no se inundaban.

Un impresionante temporal en la provincia de Corrientes provocó una situación crítica entre los ciudadanos, que están sufriendo fuertes inundaciones en diferentes localidades de la región. Fuentes oficiales confirmaron que ya son 351 los evacuados en San Luis del Palmar, la zona más afectada.

Debido a la inmensidad de la tormenta, el riachuelo se desbordó e incluso las calles se volvieron intransitables. Cayeron 400 milímetros de lluvia en 48 horas. A pesar de que esta mañana pareció que mejoraba la situación, no duró mucho.

Inundaciones en Corrientes: más de 300 evacuados en San Luis del Palmar, la zona más complicada por las lluvias.

“Ayer ocurrió lo mismo: tuvimos buen tiempo durante el día, pero por la tarde el clima cambió rotundamente y volvió la lluvia“, señaló el intendente de San Luis del Palmar, Néstor René Buján, en diálogo con TN.

Además, el jefe comunal explicó que hace un mes y medio ya habían atravesado una inundación, aunque aclaró que fue mucho menor a la actual, y remarcó que esta vez el agua los tomó por sorpresa, ya que no esperaban tanta cantidad en tan poco tiempo.

La situación obligó a montar 12 centros de evacuados, donde se alojan 73 familias, mientras que otras 45 tuvieron que autoevacuarse.

Según informó el parte de la Agencia Federal de Emergencias, el personal de Gendarmería Nacional está trabajando en la asistencia de rutas y colaborando en operaciones junto a Prefectura, Policía Federal y equipos provinciales.

En las últimas 48 horas llovió el triple de lo que suele llover en esta época.

Días atrás, la provincia volvió a quedar bajo agua tras un fuerte temporal. Las lluvias intensas provocaron inundaciones, dejaron barrios enteros sin luz y obligaron a evacuar a más de 100 personas.

En apenas dos horas cayeron más de 90 milímetros de agua y en la capital, el panorama fue aún peor: se acumularon cerca de 300 milímetros de lluvia en poco más de 30 horas.

Muchas calles quedaron intransitables, el transporte urbano fue suspendido, los desagües colapsaron, amplias zonas permanecieron sin luz y los autos quedaron bajo el agua.