Desenlace sorpresivo: el hombre que atropelló y escapó no estaba en la casa sino en el hospital luego de tomar una tremenda decisión 

Un accidente ocurrido en la Avenida Tejedor (en el cual una camioneta colisionó con una bicicleta) terminó con la ciclista debajo de un auto, que se fracturó y recibió múltiples golpes. A raíz de estos daños, se demoró su reclamo pero, una vez consciente, la mujer decidió viralizar la situación a través de las redes sociales y dar a conocer su caso: el conductor que la había lastimado, había huido después del siniestro.

El hecho ocurrió el 29 de octubre, se volvió público en las últimas horas y esta mañana allanaron el domicilio del hombre que atropelló. Si bien encontraron la camioneta y la secuestraron, finalmente no dieron con el paradero del masculino de 50 años, por lo que creció la incertidumbre.

La sorpresa fue grande cuando fuentes policiales confirmaron a este medio que el hombre estaba internado en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) por un brote psiquiátrico. La razón sorprendió aún más, ya que había tomado una tremenda decisión en los días posteriores al accidente: se quiso prender fuego dentro de una camioneta, a la vista de todos, en el Parque Camet.

"Momentos de extrema tensión se vivieron este jueves a primera hora de la tarde en inmediaciones de Parque Camet, en la zona norte de Mar del Plata, con un hombre que se quiso inmolar a lo bonzo en su camioneta y fue rescatado por un policía que se encontraba en el lugar", informó el pasado 12 de noviembre 0223.

Atropelló y fracturó a una joven, escapó y se prendió fuego adentro de la camioneta

La resolución del hecho fue aún más impactante, ya que un efectivo policial tuvo que romper los vidrios del rodado para salvar al hombre. En ese marco, cuando forcejaba con el conductor, se produjo un disparo - presuntamente con el arma del efectivo - el cual impactó en uno de los codos del oficial, provocándole una herida con orificio de entrada y de salida.

Debido a este hecho, el hombre fue derivado al Higa donde quedó internado por lo que hoy no fue hallado por los efectivos policiales. Sin dudas, se trata de un desenlace único en un caso de estas características.