Manejaba demasiado rápido, pasó por encima de un ciclista y escapó

Jonatan, un joven de apenas 24 años, fue víctima de un violento accidente vial este sábado por la tarde, cuando un automovilista lo embistió de frente, y a toda velocidad, mientras paseaba a bordo de su bicicleta. A pesar de haber protagonizado la colisión, el conductor del auto no frenó en ningún momento para auxiliar al damnificado y se dio a la fuga, por lo cual ahora es intensamente buscado por la Policía.

El hecho sucedió en Banfield, partido de Lomas de Zamora. Fuentes policiales le confirmaron a Infobae que el impactante accidente vial ocurrió cerca de las 13.30 en el cruce de la avenida La Plata e Ignacio Correa, en la zona de Banfield Este, por donde la víctima se trasladaba a bordo de su bicicleta.

De acuerdo a las grabaciones que encabezan esta nota, filmadas por dos cámaras de seguridad instaladas en el exterior de una casa ubicada en la esquina donde se registró el siniestro, la víctima, que se trasladaba en su bicicleta por la calle Ignacio Correa, fue embestido a toda velocidad por un Citroën C3 color negro, justo después de cruzar la calle La Plata.

Las imágenes dan cuenta de que el ciclista atinó a reducir su velocidad al notar que un auto venía de frente. Sin embargo, el automovilista continuó su marcha, lo chocó de frente y escapó de la escena sin reparar en el estado de salud de la víctima, que voló por el aire y quedó tendido sobre el asfalto tras el brutal impacto.

Tras el accidente, un vecino de la zona llamó de urgencia al 911 para dar aviso de lo sucedido y personal policial del Comando Patrullas Lomas de Zamora se hizo presente en el lugar. Al arribar, los efectivos corroboraron que Jonatan, la víctima, se encontraba arrojado sobre la vía pública, visiblemente herido tras el fuerte impacto.

El joven fue trasladado por una ambulancia del Same al hospital Luisa C. de Gandulfo, donde hasta este lunes a la mañana permanecía internado en estado reservado. Liliana, tía de la víctima, dialogó hoy con este medio y confirmó que, al momento del accidente, su sobrino regresaba de su trabajo y se dirigía a su domicilio. Además, la mujer contó que el joven debió ser sometido a una intervención quirúrgica y continúa “grave”.

“Sufrió fractura de cráneo. Si sale de esa, hay que hacer reconstrucción facial. No sabemos nada del conductor", comentó un familiar de la víctima en diálogo con el medio lomense La Unión.

La investigación del hecho quedó en manos de la UFI N° 4 del Departamento Judicial Lomas de Zamora, a cargo de la fiscal Silvina Estévez, quien abrió un expediente por lesiones culposas y trabaja en el análisis de las imágenes registradas por las cámaras vecinales de la zona para intentar dar con el conductor del auto.