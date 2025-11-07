Paro total en la Unmdp: será de hasta 72 horas e incluirá a personal docente y no docente

El gremio docente Adum anunció un paro por 72 horas los días 12, 13 y 14 de noviembre en el marco del plan de lucha impulsado por Conadu ante la falta de convocatoria a paritarias y el reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

Según informó el secretario general Pedro Sanllorenti, la medida fue resuelta por el Plenario de Secretarios Generales tras una consulta nacional realizada en más de 30 asociaciones de base. Además, se definió que durante esos días no se afectarán las mesas de examen de fin de año y que la Federación realizará una acción frente al Ministerio de Educación junto a otras organizaciones del sector.

Adum también adelantó que, de no haber respuestas, el inicio del ciclo 2026 podría darse con nuevas acciones de protesta coordinadas con las demás federaciones.

Por otro lado, el gremio APU, que representa al personal no docente, llevará adelante un paro total de actividades este lunes 10 de noviembre y anunció que repetirá la medida todos los lunes hasta que el Gobierno nacional cumpla con la ley de financiamiento o presente una propuesta salarial superadora.

Desde este gremio remarcaron que los jueves se realizarán jornadas de visibilización bajo el lema “Que se aplique la Ley de Financiamiento Universitario” y que solicitarán una reunión con las nuevas autoridades de la UNMdP para avanzar en temas pendientes.

Ambos gremios coincidieron en que la falta de recursos y la pérdida del poder adquisitivo ponen en riesgo el funcionamiento de la universidad pública y las condiciones laborales de quienes la sostienen a diario.