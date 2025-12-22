Descontrol en Mar del Plata por las picadas de motos ilegales y stunt: "Viene gente a verlos y hacen apuestas"
Ocurrió esta madrugada en la zona sur. La gente advierte que se repiten las denuncias a distintas autoridades y siempre obtienen la misma respuesta. “Se pasan la bola entre ellos, y ya no podemos vivir así”, dijeron.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Vecinos de Punta Mogotes nuevamente manifestaron su malestar por una nueva noche de picadas de motos, que hacen imposible dormir y además advierten que el barrio a esa hora también se torna más inseguro.
A través de un video enviado a la redacción de 0223, se observan numerosas motos haciendo torpes malabarismos en una rueda, corriendo carreras o simplemente acelerando sus motores para que con sus caños de escapes preparados, produzcan un ruido ensordecedor.
“Por favor publiquen esto, ya no podemos vivir más con estas situaciones. Realmente estas son las cosas por las que uno deja de creer que podemos ser un país mejor: primero, por esta gente que se junta para una actividad que no suma para nadie, evidentemente sin tener nada que hacer al otro día. Y segundo, porque llamamos desde hace más de dos años a tránsito, al 911, a la patrulla municipal. Nos tienen como pelotas de ping pong diciendo que no les corresponde”, expresó una mujer que vive a la altura de la avenida De los Trabajadores y Fortunato de la Plaza.
En esa línea, expresó que el grupo de vecinos se comunicaron por WhatsApp para denunciar lo que en la jerga se conoce como “stunt” y las respuestas de algunos funcionarios municipales fue sorprendente. “Nos dijeron que a un compañero le habían tirado un piedrazo y no se querían exponer o que no tenían suficientes móviles y le correspondía a Tránsito o al Jefe de Patrulla”, dijo.
“Es triste, lamentable, indignante y desalentador. Un ejemplo más de situaciones de un país donde a nadie de arriba hasta abajo, le importa la vida y el bienestar del otro”, señaló.
En el video se observa varios autos estacionados, incluido un micro de dos pisos, con gente que miraba como si se tratara de un espectáculo. “No sabemos de dónde vienen. Pero si sabemos que vienen muchísimas personas a apostar, incluso si te fijas bien hay menores. Y si miras a los que están corriendo, muchos están encapuchados”, se quejó.
