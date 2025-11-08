La Fundación Clínica 25 de Mayo realizó el I Congreso Nacional de Enfermería en Mar del Plata

Con una convocatoria de más de 300 asistentes y más de veinte disertaciones, el I Congreso Nacional de Enfermería, organizado por la Fundación Clínica 25 de Mayo, se desarrolló los días 31 de octubre y 1° de noviembre en el icónico Hotel Costa Galana de Mar del Plata, consolidándose como uno de los eventos más importantes del año en el ámbito de la salud.

El encuentro reunió a profesionales, docentes, estudiantes y referentes del sector bajo el lema “El rol transformador de la Enfermería”, en dos jornadas que combinaron capacitación, innovación y experiencias participativas.

El programa incluyó más de 20 conferencias, talleres, juegos interactivos, un vacunatorio móvil de Previvax, y numerosos stands con regalos, sorteos y propuestas de bienestar. Además, contó con el apoyo institucional de la Asociación Argentina en Atención Primaria de la Salud (APS) y la Universidad de Buenos Aires (UBA), que participó con una disertación académica.

El Congreso fue declarado de Interés Municipal por la Municipalidad de General Pueyrredón, destacando su aporte a la formación y desarrollo profesional de la enfermería en la región. Contando también con el aval académico de parte de la Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social Universidad Nacional de Mar del Plata.

La organización agradeció especialmente el acompañamiento de todas las marcas que hicieron posible el evento:

SanCor Salud, OSDE, Centro Médico, DarSalud, Previvax, Geoser, Fundación CED, Lavamax, Farmacias Bauzá, Distribuidora Gamma / MAX Continental, , Grupo CEDEAC, Normedical – Grupo Silmag, Testa Equipamiento Médico, Medinilla S.A., Fleboestética y SABER.

Desde la Fundación Clínica 25 de Mayo expresaron su reconocimiento “a cada profesional, colaborador y equipo de trabajo de la Clínica 25 de Mayo que hizo posible la concreción de este Congreso, un espacio que reafirma nuestro compromiso con la excelencia, la formación continua y el desarrollo humano en salud”.

El I Congreso Nacional de Enfermería dejó un mensaje claro: la enfermería no solo acompaña —lidera, cuida y transforma—, marcando el rumbo hacia una atención más humana, profesional y cercana.