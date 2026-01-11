Chocó un auto en la avenida Colón y su acompañante salió despedido: el conductor estaba alcoholizado

El conductor del vehículo que se trasladaba por Armenia se encontraba alcoholizado.

A horas del brutal accidente que se registró esta madrugada en el barrio Coronel Dorrego, se dieron a conocer nuevas imágenes del impactante siniestro vial entre los dos vehículos y confirmaron que uno de los conductores estaba alcoholizado, por lo que fue imputado y remitido a la Unidad Penal N° 44 de Batán.

Como había informado 0223, el hecho ocurrió alrededor de las 6:15 en la zona oeste de Mar del Plata, en la intersección de la avenida Colón y Armenia -ex 182-.

El jóven de 19 años se encuentra estable en el Higa, pero con peligro de vida.

De acuerdo al nuevo video al que tuvo acceso este medio, el conductor del Ford Fiesta Max negro, de 30 años, transitaba por Armenia y colisionó con un Peugeot 307 azul, que circulaba por Colón.

Debido al impacto, el acompañante del rodado que cruzaba la avenida salió despedido y sufrió un traumatismo encefalocraneal. El jo

ven de 19 años se encuentra en grave estado en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa).

Además, se confirmó que el sujeto conducía en acción temeraria y bajo los efectos del alcohol -0,25 gramos por litro (g/L) en sangre-, por lo que fue imputado por "Lesiones agravadas por la conducción de un vehículo con motor" y trasladado a la Unidad Penal N° 44 de Batán.