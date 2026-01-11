Crimen en Nuevo Golf: el acusado sigue internado y postergaron su declaración

Versiones encontradas, un “tiroteo de película”, motos, auto y una camioneta que nada tenía que ver. La causa por el crimen del barrio Nuevo Golf a cargo de la fiscal Florencia Salas incorporará este domingo el resultado de la autopsia de la víctima y deberá esperar por la declaración del imputado, ya que sigue internado y se resolvió postergarla.

Alan Olivares fue aprehendido el sábado a la tarde a cuatro cuadras del lugar del tiroteo cuando intentaba esconderse en una vivienda. Presentaba una herida de arma de fuego en el brazo –por la que debe recibir medicación por espacio de 72 horas- y politraumatismos varios en la cabeza por la golpiza que sufrió al salir del rodado volcado.

La decisión de postergar la declaración que tomó la Unidad Funcional de Instrucción N°1 se basa en el estado de salud del acusado del homicidio y que este domingo se presentó el abogado penalista Lucas Tornini para hacerse cargo de la defensa.

Tal como adelantó 0223, un par de horas después del hecho y tras las versiones iniciales, se estableció que Olivares era el conductor del Fiat Palio rojo propiedad de su madre y que la víctima –identificada como Sergio Otero (16)- viajaba en una de las al menos dos motos desde las que abrieron fuego contra el rodado que recibió casi treinta disparos.

El aún internado en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) repelió el ataque a tiros, perdió el control del rodado durante la balacera y terminó volcando. La autopsia que personal de Policía Científica hará este domingo permitiría establecer, si logra rescatarse algún resto del proyectil, si ese balazo salió de su arma.

El hombre se encuentra internado con heridas de bala.

Lo cierto es que en las primeras actuaciones que hizo personal de la comisaría quinta, algunos vecinos hicieron referencia a una camioneta tipo Traffic de color blanco que estaba en la zona y que escapó antes de la llegada de la policía. Los investigadores establecieron que el rodado era de unos repartidores de la aplicación Mercado Libre que se habían perdido en la búsqueda de un domicilio para una entrega y que se fueron porque quedaron en medio del tiroteo.

Esos balazos cruzados fueron efectuados por varias armas ya que en el lugar personal de Policía Científica recuperó vainas servidas calibre .380, .45 y nueve milímetros. El radio de hallazgo es de unos cien metros, los de mayor virulencia hasta el vuelco del Fiat Palio en la esquina de Cerrito y calle 81.