Nueva UCI en Clínica 25 de Mayo, en pos de una medicina centrada en el paciente y la familia

La clínica 25 de Mayo incorpora un nuevo y moderno sector para el servicio de Unidad de Cuidados Intensivos.

La clínica 25 de Mayo, que siempre ha centrado su modelo de atención en el paciente y su familia, incorpora un nuevo y moderno sector para el servicio de Unidad de Cuidados Intensivos, que consta de una planta profesional de excelencia, lo último en tecnología, e internación en boxes individuales.

Esto último facilita que el paciente pueda permanecer permanentemente acompañado por su familiar, quien también podrá participar y colaborar en algunas de las acciones que el paciente pueda necesitar.

Este modelo de UCI abierta se inspira en referentes internacionales que promueven la participación activa de la familia, la comunicación empática y el respeto por los tiempos de cada paciente.

Profundizando nuestros valores institucionales, la Clínica 25 de Mayo continúa humanizando la atención y garantizando calidad en el cuidado de la salud.