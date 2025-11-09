Las imágenes del medio maratón Mar del Plata y los ganadores en los 21 kilómetros por la costa
Una nueva competencia del running vistió a la costa marplatense y terminó de decorar una semana plagada de turistas por evento: se vio pasear por los centros comerciales a competidores que llegaron de diferentes partes de la Argentina.
Pero en Mar del Plata, donde el atletismo se vive, y frente al mar sintiéndose en casa, la olímpica Florencia Borelli demostró su vigencia y dominó el circuito en la rama femenina. Se quedó con los 21K marcando un tiempo de 1:19:26. Sofía Luna, segunda, llegó 28 segundos después a la meta. Mientras que el podio lo completó Natacha Anahí Castaño.
Entre los hombres, Laureano Rosa se quedó con la carrera con un tiempo de una hora, cinco minutos y 31 segundos. Segundo llegó Bruno Álvarez, y en el tercer lugar finalizó Leonardo Guerrero.
En los 10K femenino ganó Micaela Levaggi y en el masculino, Ulises Sanguinetti. Por último, en los 5K, Juana Zuberbuhler y Franco Balverde ganaron en sus respectivos géneros. A continuación, todo el color y las mejores fotos captadas por el lente de 0223.
