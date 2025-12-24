Un frasco, un dedo y un ritual: volvió a aparecer la mujer de los cuchillos en Mar de las Pampas

El frasco hallado en las playas del partido de Villa Gesell con un dedo adentro.

El hallazgo de un frasco con un dedo humano en la playa de Mar de las Pampas generó un operativo policial durante la jornada del domingo 21 de diciembre y con el correr de los días la investigación de las autoridades policiales y judiciales reavivó un episodio que despertó sospresa entre vecinos y turistas de la zona sur del partido de Villa Gesell.

Todo comenzó el fin de semana pasado, cuando personal de la estación de policía comunal 3ª de esa localidad geselina intervino tras un aviso que alertaba sobre la presencia de un frasco en la zona de calle 36 y playa.

En el lugar se preservó el sector y se dio intervención a la policía científica, cuyo trabajo terminó por confirmar que se trataba de una falange humana.

Durante las actuaciones, una testigo manifestó que momentos antes una mujer se había presentado con una mano vendada y el frasco, explicando que había sufrido un accidente y que, por motivos religiosos, había decidido arrojar el dedo al mar.

24 horas antes en el hospital

Paralelamente en el hospital municipal se informó que el día anterior había ingresado una mujer con la amputación de un dedo, quien recibió atención médica y se retiró con el fragmento amputado tras recibir el alta.

Las tareas investigativas permitieron establecer la identidad de la mujer involucrada, quien declaró haber sufrido un accidente doméstico y explicó que, por creencias vinculadas a la religión umbanda, arrojó el dedo amputado al mar a modo de ofrenda.

Además, se dejó constancia de que días atrás había sido detenida tras un episodio violento ocurrido durante un ritual.

Finalmente, el Ministerio Público Fiscal dispuso iniciar actuaciones por averiguación de ilícito y no adoptar otras medidas, dando por concluida la intervención judicial en el caso.