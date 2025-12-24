Video: intentaron robarle a una abuela de 90 años y a su nieta discapacitada

La familia radicó la denuncia. La anciana aún está en estado de alerta

Una familia del barrio Bernardino Rivadavia integrada por una mujer de 90 años, su hija y su nieta discapacitada no pueden salir del estado de alerta que les generó un intento de robo el pasado viernes por la tarde.

Es que la adulta mayor, tiene como rutina sentarse en el hall vidriado a ver pasar gente y tomar sol y, el viernes por la tarde, en ds minutos tres jóvenes realizaron un breve trabajo de inteligencia e intentaron forzar las rejas del espacio en el que se encontraba la nonagenaria, que de inmediato comenzó a pedir ayuda a gritos.

"Está muy asustada, es la primera vez que le pasa algo así", indicó a 0223 uno de los vecinos de la familia al tiempo que detalló que, tras el intento de robo, la familia realizó la denuncia en la Comisaría 4ta.

En las imágenes a las que pudo acceder 0223 se ve como los jóvenes pasan por el lugar encapuchados en dirección a Juan B Justo y luego retornan, vuelven a pasar por la puerta de la vivienda y giran ara intentar ingresar a la propiedad.

Ante el inminente asalto, mientras se escucha cómo los delincuentes tratan de forzar las rejas, la anciana grita desesperada pidiéndole auxilio a una mujer que se encontraba acompañándola en ese momento. Al ser alertados sobre la compañía de la mujer, los tres delincuentes decidieron abortar la operación.