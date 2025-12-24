El arma que portaban los ladrones abatidos había sido robada

A la espera de las operaciones de autopsia previstas para el miércoles a la tarde y de la identificación aún pendiente se confirmó que el arma empleada por los dos delincuentes abatidos por un comerciante en el barrio San José registraba un pedido de secuestro activo.

La investigación por los hechos calificados como robo y homicidio está a cargo de la fiscal Romina Díaz que dispuso como medida el secuestro de la pistola Bersa .380 del comerciante para ser peritada y que no tomó ninguna medida restrictiva de la libertad para el hombre de 48 años.

En cuanto a la motocicleta Duke en la que llegaron al local ubicado en Quintana y 20 de Septiembre se confirmó que no presentaba impedimento legal alguno para circular.

Tal como adelantó 0223, el hecho ocurrió cerca de las once de la noche del martes cuando los dos sujetos ingresaron al local, forcejearon y golpearon en la cabeza con su pistola al comerciante que logró sacar el arma de su propiedad y efectuar cuatro disparos dentro del negocio.

Los ladrones, que aún no fueron identificados, caminaron unos pocos metros y cayeron sin vida en el asfalto. En su poder tenían la pistola Bersa nueve milímetros que registraba pedido de secuestro.

Más allá del hermetismo de la titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°6, las fuentes consultadas por este medio confirmaron que las autopsias se practicarán de manera consecutiva el miércoles por la tarde.

El informe preliminar permitirá confirmar la cantidad de heridas y la dinámica de los hechos registrados en el barrio San José.