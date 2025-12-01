Cuenta DNI suma descuentos especiales en Supermercados: dónde aprovecharlos
Banco Provincia amplió su programa de beneficios y suma rebajas todos los días en supermercados de la provincia. Los descuentos alcanzan hasta el 20%, con reintegros en comercios de cercanía y grandes cadenas. Conocé el detalle de cada promoción.
La billetera digital gratuita de Banco Provincia, Cuenta DNI, refuerza su programa de beneficios y suma descuentos especiales en supermercados de toda la provincia de Buenos Aires, que se agregan a las promociones vigentes en comercios de cercanía, carnicerías, ferias, mercados y más rubros.
Diciembre es históricamente uno de los meses de mayor consumo del año debido a las fiestas, las reuniones de fin de año y las compras anticipadas para el verano. En ese contexto, las promociones de Cuenta DNI se vuelven estratégicas para aliviar el bolsillo, optimizar gastos y planificar compras sin resignar calidad ni cantidad.
Con opciones para aprovechar de lunes a domingo, las rebajas permiten ahorrar hasta un 20% según la cadena y el día de compra. A continuación, el detalle actualizado de todas las promociones.
Todos los descuentos en supermercados, día por día
Lunes – Supermercados Día
- 20% de descuento
- Tope: $8.000 por día
- Condición: ticket mínimo de $20.000
Martes y miércoles – Supermercados del interior bonaerense
- 15% de descuento
- Tope: $6.000 por semana
- Condición: ticket mínimo de $30.000
- Cadenas adheridas: Actual Supermercados, Autoservicio 228, Autoservicio Don Luis, Distribuidora LAC Tres, La Amistad, Red Minicosto, Sabor Criollo, Supermercado Caseros, Supermercado San Lorenzo, Supermercados Chacabuco (casa central y Juan XXIII), Super Güemes, Super Sofía.
Martes – Nini Mayorista
- 15% de descuento
- Tope: $20.000 por día y por persona
- Aplicable solo en sucursales Nini Mayorista
Martes y domingos – Vital
- 20% de descuento
- Tope: $10.000 por persona**
Miércoles – Carrefour
- 10% de descuento
- Sin tope de reintegro
- Válido para todas las tiendas: Carrefour, Carrefour Maxi, Market y Express
- Reintegro en el acto
Miércoles, sábados y domingos – Toledo
- 20% de descuento
- Sin tope de reintegro
- Devolución en el acto
Jueves, viernes y sábados – Chango Más
- 15% de descuento
- Sin tope de reintegro
- Devolución en el acto
Con este esquema de promociones, Cuenta DNI se consolida como una de las herramientas de ahorro más utilizadas en la provincia, especialmente para compras esenciales. Las rebajas se combinan con otros beneficios de la billetera en comercios de cercanía, ferias y mercados, potenciando el ahorro mensual para millones de usuarios.
