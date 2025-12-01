Cuenta DNI suma descuentos especiales en Supermercados: dónde aprovecharlos

La billetera digital gratuita de Banco Provincia, Cuenta DNI, refuerza su programa de beneficios y suma descuentos especiales en supermercados de toda la provincia de Buenos Aires, que se agregan a las promociones vigentes en comercios de cercanía, carnicerías, ferias, mercados y más rubros.

Diciembre es históricamente uno de los meses de mayor consumo del año debido a las fiestas, las reuniones de fin de año y las compras anticipadas para el verano. En ese contexto, las promociones de Cuenta DNI se vuelven estratégicas para aliviar el bolsillo, optimizar gastos y planificar compras sin resignar calidad ni cantidad.

Con opciones para aprovechar de lunes a domingo, las rebajas permiten ahorrar hasta un 20% según la cadena y el día de compra. A continuación, el detalle actualizado de todas las promociones.

Todos los descuentos en supermercados, día por día

Lunes – Supermercados Día

20% de descuento

Tope: $8.000 por día

$8.000 por día Condición: ticket mínimo de $20.000

Martes y miércoles – Supermercados del interior bonaerense

15% de descuento

Tope: $6.000 por semana

$6.000 por semana Condición: ticket mínimo de $30.000

ticket mínimo de $30.000 Cadenas adheridas: Actual Supermercados, Autoservicio 228, Autoservicio Don Luis, Distribuidora LAC Tres, La Amistad, Red Minicosto, Sabor Criollo, Supermercado Caseros, Supermercado San Lorenzo, Supermercados Chacabuco (casa central y Juan XXIII), Super Güemes, Super Sofía.

De lunes a domingo, todas las promociones de Cuenta DNI en supermercados

Martes – Nini Mayorista

15% de descuento

Tope: $20.000 por día y por persona

$20.000 por día y por persona Aplicable solo en sucursales Nini Mayorista

Martes y domingos – Vital

20% de descuento

Tope: $10.000 por persona**

Miércoles – Carrefour

10% de descuento

Sin tope de reintegro

Válido para todas las tiendas: Carrefour, Carrefour Maxi, Market y Express

Reintegro en el acto

Miércoles, sábados y domingos – Toledo

20% de descuento

Sin tope de reintegro

Devolución en el acto

Jueves, viernes y sábados – Chango Más

15% de descuento

Sin tope de reintegro

Devolución en el acto

Con este esquema de promociones, Cuenta DNI se consolida como una de las herramientas de ahorro más utilizadas en la provincia, especialmente para compras esenciales. Las rebajas se combinan con otros beneficios de la billetera en comercios de cercanía, ferias y mercados, potenciando el ahorro mensual para millones de usuarios.