Cuenta DNI: qué descuentos se pueden aprovechar este fin de semana
Conocé todo los beneficios de este sábado y domingo de la billetera virtual del Banco Provincia.
Cuenta DNI ofrece descuentos en diferentes rubros durante todos los días pero en el último fin de semana de febrero termina con beneficios para gastronomía, turismo y estaciones de servicio.
Con el objetivo de incentivar el consumo, durante la semana también habrá diferentes beneficios en otros rubros, que permiten ahorrar a través de la billetera digital. En esta línea se destacan las ferias y mercados, los comercios de cercanía, que en marzo estará disponible de lunes a viernes con topes semanales.
El beneficio a los clientes del Banco Provincia consta de descuentos de hasta el 25% con tope de reintegro que van $8.000 a $10.000 por persona, que se renuevan cada 7 días
La entidad recordó que los beneficios no aplicará a usuarios que tengan alguna deuda o pagos atrasados con el Banco Provincia y advirtió que las promociones son validas únicamente a través de cuenta DNI pagando con QR o Clave DNI.
Los descuentos de este sábado 28 de febrero
- Full YPF: 25% de ahorro todos los sábados y domingos en locales de la petrolera adheridos a la oferta, con tope de reintegro de $8.000 por semana. La promoción no aplica para la compra de combustibles.
- Marcas destacadas del verano: 25% de ahorro todos los días, con tope de reintegro de $10.000 por semana por marca. La oferta incluye comercios adheridos de Amalfi, Atalaya, Centinela, Chichilo, El Topo, Freddo, Guolis, Havanna, Heladería El Pino, Interlagos, La Fonte de Oro, La Pinocha, Le Park, Lucciano's, Manolo, Parque Mogotes, SAO Medialunas, Grido y Balcarce. Además, también alcanza a los balnearios El Calamar Loco, Guardalavaca, Manaos, Marbella, Pepe's, Mute y Torreón del Monje.
- Gastronomía: 25% de ahorro todos los sábados y domingos con un tope de $8.000 por persona y por semana.
- Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con tope de $6.000 por semana.
- Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses, con tope de $6.000 por semana.
