Cuenta DNI: qué descuentos se pueden aprovechar este fin de semana

Cuenta DNI ofrece descuentos en diferentes rubros durante todos los días pero en el último fin de semana de febrero termina con beneficios para gastronomía, turismo y estaciones de servicio.

Descuentos en gastronomía, estaciones de servicios y librerías.

Con el objetivo de incentivar el consumo, durante la semana también habrá diferentes beneficios en otros rubros, que permiten ahorrar a través de la billetera digital. En esta línea se destacan las ferias y mercados, los comercios de cercanía, que en marzo estará disponible de lunes a viernes con topes semanales.

El beneficio a los clientes del Banco Provincia consta de descuentos de hasta el 25% con tope de reintegro que van $8.000 a $10.000 por persona, que se renuevan cada 7 días

En Marzo se renuevan nuevos descuentos con topes semanales.

La entidad recordó que los beneficios no aplicará a usuarios que tengan alguna deuda o pagos atrasados con el Banco Provincia y advirtió que las promociones son validas únicamente a través de cuenta DNI pagando con QR o Clave DNI.

Los descuentos de este sábado 28 de febrero